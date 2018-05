Vandalizan en panteón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una tumba del panteón San Miguel fue vandalizada y cometieron robo en una sepultura; las autoridades señalan que se mantiene el área bajo vigilancia.Desde hace poco más de un mes, las Familia Rocha señala que se percató de que la tumba de uno de sus familiares se encontraba dañada; pues se mostraban indicios de que trataron de robar jarrones de mármol incluidos en la decoración.señaló el afectado Sergio Rocha.Uno de los familiares dijo que al percatarse de lo que ocurría, se dirigió a las oficinas del panteón para reportar los hechos, obteniendo una nula respuesta, y falta de atención a los hechos.“Hicieron caso omiso, yo pedí hablar con el encargado pero la secretaria siempre me daba largas, me decía que no sabía cuando se presentaría, que no tenía un horario fijo en el que yo lo pudiera encontrar, que nuevamente no estaba, etcétera”, recalcó.Sin embargo, el pasado martes, cuando Sergio Rocha se dio cuenta de que ya no se encontraban 2 de los jarrones en la tumba de su familiar y los otros dos ya mostraban daño, por el intento de robo, fue cuando se dirigió de nueva cuenta a la dirección de Panteones.mencionó el afectado.Por su parte, Rogelio Hernández, director de Panteones, señaló que se trabaja en mantener en buen estado y fuera de vandalismo las instalaciones de los panteones municipales más sin embargo, señaló que se reforzará la vigilancia.Aunque por otro lado, recomendó que de ser posible no se coloquen artículos ostentosos y/o frágiles en las sepulturas; y que ante cualquier inquietud, los habitantes pueden dirigirse a las oficina de la Administración de Panteones Municipales o Presidencia Municipal para que se les atienda.Ante esta situación, los afectados en este caso desconocen quien atenderá la situación, considerando que en su momento no lo hizo el personal de la dirección de Panteones; razón por la cual se muestran molestos ante la nula acción de las autoridades en este problema que quedará sin arreglar; mientras tanto se tuvo que intentar arreglar el daño a la tumba de sus familiares.