'Secuestran' vía celular a estudiante de la UG

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, desapareció luego de recibió una llamada de extorsión.Al estudiante se le vio por las cámaras de seguridad caminando por los Pastitos y hablando por teléfono, pero en ningún momento se ve que haya sido secuestrado, afirmó el“Todo parece que fue un tema de extorsión y se está trabajando en es sentido. En el momento que llega el reporte se revisan todas las cámaras. Tenemos que levantar testimoniales de las personas que reportan, personal que están por el lugar que se señala y todo parce indicar que no. "Camina con su celular y no se va nada”, ratificó el jefe la policía.En redes sociales se difundió queentre las 14:00 y 14:30 horas.Laaún no ha emitido ningún comunicado oficial que se trate de un secuestro, aunque hay una denuncia por al desaparición del joven estudiante.