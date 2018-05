Esteban Loaiza puso casa de Jenni Rivera como garantía y sale de prisión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esteban Loaiza obtuvo su libertad bajo fianza luego de 3 meses en prisión acusado de tráfico de cocaína, y se le ordenóEl ex beisbolista entregó su pasaporte a las autoridades de Estados Unidos para garantizar que no saldrá del país.Luego de que el juez le impuso una fianza de 200 mil dólares,La siguiente audiencia al parecer será en julio; el ex jugador de los Dodgers fue detenido el 9 de febrero en Imperial Beach, en San Diego,Su abogada, Janice Deaton, dijo que Loaiza está muy feliz de salir de la cárcel y que fue una sorpresa que saliera hoy pues se esperaba que saliera el próximo lunes.