Silvia Pinal lamenta muerte de Fela Fábregas

Para, con la partida de Fela Fábregas se va uno de los cimientos del teatro mexicano.Para, uno de los mayores atributos de Fela fue hacerse camino en un terreno dominado por hombre y en el que sin el carácter que tuvo Fábregas, no hubiera logrado el éxito."Siendo mujer y no teniendo carácter te harían polvo. A ella cuando le cerraron el teatro sufrió mucho, la pasó muy mal. Me decía "que diría Manolo", detalló Tina en referencia a la clausura que vivió el teatro San Rafael en 2016, cuando Omar Suarez estaba montando la obra de teatrobasada en canciones de Juan Gabriel, algo a lo que se opuso su hijo Iván.Para Galindo, la muerte de Fela deja un hueco en el teatro, pero a su vez deja un legado de trabajo y de superación."Perdemos a una mujer que tomó la estafeta de su marido y lo hizo bien. Imagínate si tener un teatro a tu cargo, ahora tener cuatro o cinco como ella, pero tuvo la suerte de tener a Morris Gilbert. Ella ya está descansando", explicó Galindo.Por su partecomo una mujer que supo entender el teatro y llevar las riendas del negocio que su esposo Manolo le dejó."Recuerdo cuando empezamos, ella vivía en Laredo y después Manolo se la tajo para acá. Se volvió mona, simpática y eficiente, aprendió mucho de los teatros, se pulió, se hizo una buena administradora le ayudó mucho a Manolo", añadió