Video donde Eugenio Derbez critica a jóvenes está editado

Desde ayer jueves circula, en redes sociales, un video de 24 segundos dondese sorprende de que jóvenes le quieran cobrar por trabajar en sus redes sociales, pero el material se encuentra editado.En el clip, que sumaba hasta las 14:00 horas de hoy viernes en distintos canales de YouTube unas 2 mil vistas y comentarios en Twitter, el actor dice:"Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: Oye necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si te vas conmigo y contestan, 'claro que sí, cuánto me van a pagar'. No lo puedo creer, ¡me enoja!".La frase fue extraída de una entrevista concedida a Adela Micha, donde el comediante es cuestionado sobre si los"Así fueron educados, ellos quieren una recompensa inmediata", le dice Micha en una plática de más de media hora.A partir de ahí y por casi tres minutos, el actor de No se aceptan devoluciones responde, con intervenciones de la periodista."Es otro mundo diametralmente opuesto", comenta Derbez, "hasta la fecha me pueden llamar para un trabajo y puedo discutir de todo, dedicar semanas, antes de decir te cobro tanto. Ese tema yo no lo toco; primero, si me gusta (el proyecto) empiezo a hablar contigo".– Claro, no es lo primero que piensas, ni lo quieres para mañana (dinero), –responde"Y yo, ahorita, joven al que le hablo… jóvenes que te dicen: ¡ay, es que me encantaría trabajar contigo!, algunos, otros no… pero les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: oye necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas. Entonces quiero ver si te vas conmigo y (contestan) claro que sí, cuánto me van a pagar, ¡no lo puedo creer, me enoja! (Yo) Aunque me llame alguien que no conozca yo, no le cobro en el primer minuto", refiere Derbez.Instante antes, se refirió a su filme Hombre al agua, donde metió no solamente dinero, sino trabajo como creativo sin cobrar y eso lo convierte en socio de la misma."Tengo fe en todas (las películas) porque no me gusta pensar en el dinero, eso lo tengo muy claro. Cada vez que me dicen que esto es muy caro (algo para el rodaje) digo que no me interesa saber, sino sólo que quede bien y si va a costar más, va a costar más. En el momento que piensas en hacer dinero, creo que las cosas te salen mal, es como un karma del universo", señala.Luego de que Micha le señala que ahora los jóvenes buscan trabajar en casa y en ciertos horarios, Eugenio responde."Además te ponen condiciones y yo digo, no puede ser (risas), quieren trabajar desde su casa, ellos te ponen a ti las condiciones, no quieren ir a trabajar y te piden dinero por adelantado y quieren que se los pagues ya".El video coincidió con un llamado en redes sociales, para un boicot en contra de Hombre el agua, estrenada ayer, luego que Derbez indicara que no tiene idea por quién votar, cansado de falsas promesas."En el país estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas, no estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente vota por el menos peor", indicó.