Baños pide confianza a la afición americanista

Además de pedirle fe a su afición, el directivo azulcrema reconoció debilidad en la semifinal de ida

Pese al cariño de algunos aficionados, los jugadores del América arribaron tristes a la Ciudad de México.

No hay ánimo de hablar con la prensa, sólo un par de sonrisas forzadas para las fotografías del recuerdo, porque en sus hombros pesa la derrota de ayer por la noche, contra Santos Laguna (4-1).

"Que nos apoyen, que confíen en nosotros. Lo que sí podemos prometer y garantizar es que nos vamos a entregar al cien por ciento. Que vamos a dejar el alma, el corazón y el físico dentro de la cancha buscando la remontada, que la afición nos apoye, que vaya al estadio y estén con nosotros”, destacó Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas.



Además de pedirle fe a su afición, el directivo azulcrema reconoció debilidad en la semifinal de ida del Clausura 2018. "Hay que pensar en lo que viene. No fue el resultado que hubiéramos querido, ni el funcionamiento, hay que darle la vuelta. Revisar las pocas cosas que hicimos bien y lo que se hizo mal.

"Debemos ser más sólidos en la defensiva, aprovechar las oportunidades.Ayer fuimos un equipo muy débil atrás y jugadas que no concretamos como el penal".