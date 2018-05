El 'Gullit' Peña no aparece desde hace dos días

Saber que Carlos Peña no continuará en el Cruz Azul, por su falta de compromiso y supuestos problemas con el alcohol, es lo de menos para la familia de este talentoso, pero decadente futbolista.Tras el anuncio de su salida de La Máquina, el Gullit tenía que resolver algunos pendientes en la Ciudad de México entre ayer y hoy, pero simplemente no ha aparecido y su gente cercana ya está bastante preocupada, sobre todo porque el muchacho no está bien emocionalmente y suele refugiarse en el alcohol, lo que sólo le traería más problemas. Una lástima.