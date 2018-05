Hoy se cumple el plazo para decidir la permanencia de Lobos BUAP

2018-05-11 16:28:24 | EL UNIVERSAL

¿Habrá alguna sorpresa este día?

El conjunto poblano definirá su futuro esta noche junto con la FMF. FOTO: Especial.



A las 19 horas de este viernes vence el plazo para que Lobos BUAP pague los 120 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que le permitirán seguir en la Liga MX.

Después de los dimes y diretes de los últimos días, en la Liga MX se ha guardado silencio, ya que para ellos el señor José Hanán no es miembro de la Federación por lo cual sus dichos de acusar a la Liga de armar una venganza contra el rector José Esparza, y de asegurar que Enrique Bonilla quiere subastar sobre el reglamento una franquicia en 17 millones de dólares no lo toman en cuenta.

La realidad es que el Comité de Desarrollo Deportivo sí ha puesto sobre la mesa el tema de vender un cupo más en la Primera División en caso de que Lobos no pague, y para eso hay clubes del Ascenso listos para tomar la estafeta: Celaya de los Achar, dueños de Comex, así como el San Luis administrado por el Atlético de Madrid, además de Alebrijes de Oaxaca de la familia San Román y el Tamaulipas de Orlegui (Santos Laguna) que ya metieron sus papeles para ser certificados.

Así que le quedan pocas horas a Lobos para decidir si se queda o se va.