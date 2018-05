Los Raptors cesan al mejor entrenador en su historia

“Nada en particular que el entrenador Casey haya hecho mal, pero pienso que es momento de que esto suceda”, comentó.



“Espero que Casey sea el entrenador del año, porque se lo merece”, dijo Ujiri. “Vi todo lo que hizo aquí. Vi el trabajo que hizo este año. Lo merece”.



“Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida”, señaló Ujiri. “En términos de colaboración, no creo que trabajaré con una persona mejor. Tal vez mi padre. Este tipo es fenomenal. Un oyente, un aprendiz, un ejecutor y una persona real”.



“Comenzaremos el proceso justo después que termine aquí”, sostuvo Ujiri. “Buscaremos en todas partes. No descarto nada. Haremos un trabajo completo”.

piensa quemerece ser reconocido como el mejor entrenador en la, pero los Raptors de Toronto no creen quedeba ser su líder.Así que losdespidieron a Casey, elogiándolo en su camino a la puerta de salida, días después que el equipo fuera barrido en los playoffs por lospor segunda temporada seguida.Horas después que losanunciaron que terminaban relaciones conel viernes, Ujiri, presidente del equipo, dijo que no cree que trabajará jamás con una persona mejor.condujo a losa una cifra récord de 59 victorias esta temporada para culminar en la cima de la Conferencia del Este por primera vez.Acumuló una foja de 320-238 en siete temporadas para quedar como el técnico más exitoso en la historia de la franquicia.Pero eso no fue suficiente para queconservara su empleo.El martes, Casey fue laureado como el entrenador del año por laun premio a votación entre los técnicos de la NBA. Un panel de periodistas votó por separado para el, el cual será anunciado el 25 de junio.Bajo las órdenes de Casey, losganaron cuatro títulos de la División del Atlántico y avanzaron a los playoffs en cinco temporadas consecutivas. Pero Toronto no pudo superar a Cleveland. Ha caído cony los Cavs en cada uno de los pasados tres playoffs.Ujiri dijo que pasó “” evaluando al equipo en los días posteriores a la eliminación de este año, antes de decidir el despido de Casey. Fue la primera vez que tuvo que despedir a un entrenador en más de una década como ejecutivo de la NBA.Ujiri tuvo poco que decir acerca de quién podría ser su próximo entrenador, pero comentó que estaría “abierto” a considerar una amplia gama de posibles candidatos.Quien quiera que llegue podría heredar un equipo diferente. Ujiri insinuó que la salida de Casey podría no ser el único cambio que hagan los Raptors este verano.