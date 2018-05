Patrocinador dejaría a Pizarro y Pulido en Chivas

La luz al final del túnel aparece para Jorge Vergara, quien ha sorteado algunos problemas financieros importantes en Omnilife, que han recalado en las Chivas, que en los últimos meses ha tenido serios problemas de liquidez para gastos como viajes, premios, entre otras cosas.

Ante esto, Vergara ha recurrido a un préstamo de 2 mil 800 millones de pesos para salir de algunos pendientes financieros, además de agarrarse de Chivas para ayudarse a solventar la crisis, motivo por el cual Rodolfo Pizarro está negociado con Monterrey, a donde el jugador no quiere ir, lo cual significaría que no entrarán 17 millones de dólares.

La directiva rojiblanca negocia con Home Depot un patrocinio que sería prácticamente la salvación que necesita el dirigente para caminar sin tantos obstáculos, pero todavía no está cerrado: 20 millones de dólares es lo que extra oficialmente se menciona le ofrecen con dos condicionantes: que el dinero se invierta en su totalidad en el equipo para reforzarlo y que ni Pizarro ni Alan Pulido salgan; si alguna no se cumple, no habrá acuerdo.