'La sociedad se encuentra alterada ante los hechos de violencia'

En relación a los hechos ocurridos donde fallecieron dos elementos de la Policía Preventiva de Irapuato que acontecieron hoy por la mañana en la comunidad de Tomelópez; empresarios irapuatenses dieron su opinión al respecto."Son sucesos que no solo están ocurriendo en la zona de Irapuato si no en todo el estado de Guanajuato; las autoridades deben poner un poco más de énfasis referente al tema de la Secretaría Pública, ya que en cierta manera a venido rebasando a la autoridad.La sociedad en general ya se encuentra alterada ante todos estos hechos.Un llamado a las autoridades para que intervengan en estos temas de la inseguridad que se vive hoy en día en Irapuato, y no solo por lo ocurrido de hoy por la mañana, si no por lo que esta aconteciendo a diario" opinó, empresario.