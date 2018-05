2018-05-11 16:49:07 | CÉSAR LUIS MERLO | @CLMerlo

William Tesillo está a una firma de reforzar al León.

Sólo resta que el jugador acuerde el contrato con los esmeraldas. Foto: Especial.



Las directivas del Club León y del Independiente de Santa Fe han acordado el pase del defensa colombiano William Tesillo, quién se perfila para reforzar a la Fiera en el Apertura 2018.

Según pudo averiguar Súper Deportivo, el acuerdo entre los clubes es total y sólo resta que el jugador acuerde su contrato con los Esmeraldas. Este es el único motivo por el que no de ha oficializado el pase.

Si acepta el contrato propuesto por la Fiera, el colombiano firmará por tres años, en un pase estimado en alrededor de dos millones de dólares.

Por parte del jugador, la negociación es encabezada por el agente argentino Diego Merino y el acuerdo deberá darse en unos días, por lo que Tesillo jugaría su último partido con Independiente el 23 de mayo, ante Emelec y correspondiente a la última jornada en la fase grupal de la Libertadores.

Si desea acceder a la siguiente fase, el Independiente necesita ganar y esperar resultados. Sin embargo, ese no es el mayor lío del cuadro colombiano, que se encuentra en serios problemas económicos.

De hecho, ésta sería una de las razones por las que la directiva habría decidido vender no sólo a Tesillo, sino a otros jugadores clave en su plantilla.