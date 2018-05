Lluvias afectan a Barrio de Guadalupe

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con las primeras lluvias de la temporada inició el dolor de cabeza para los habitantes de los alrededores de la calle Ancha en el Barrio de Guadalupe, pues esta vialidad permanece sin pavimentar. Autoridades señalaron que el rezago en esta pavimentación se debe a que no hay voluntad de los vecinos.Pese a ser una vialidad que conecta con el bulevar La Luz, la principal avenida que pasa entre el Barrio de Guadalupe y San Pedro de los Hernández, la calle Ancha, en su tramo entre La Luz y Españita, ha permanecido por décadas sin ser pavimentada.El inicio de cada temporada de lluvias es también el comienzo de los dolores de cabeza de conductores y peatones de la zona, que tienen que sortear charcos y acumulaciones de lodo. En el caso de los vecinos de la banqueta oriente de esta calle, empieza la incertidumbre de si la siguiente lluvia inundará sus viviendas.Mediante la Línea Directa de am, vecinos de esta zona del Barrio de Guadalupe manifestaron su descontento con el estado que guarda esta calle. am acudió al lugar para constatar la situación, encontrándose con zanjas rellenas con escombro y montículos de tierra que hacen las complicaciones para automovilistas.Sin contar que varios tramos de la calle no cuentan con banquetas, haciendo las dificultades incluso de los peatones, a pesar de que casi todas las calles de alrededor de la Ancha ya están pavimentadas., señaló Jovita Olvera, vecina de esta colonia.Guadalupe López, también vecino de esta calle, señaló:La Dirección de Obra Pública Municipal y el Fideicomiso de Obras Por Cooperación (Fidoc) señalaron que se ha proyectado realizar la pavimentación de la calle Ancha, pero se han encontrado con la omisión en la entrega de documentos por parte de los vecinos para tramitar la parte de afectaciones que se requiere liquidar para iniciar la obra.