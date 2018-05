Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La semana pasada le platicábamos del décimo aniversario de Ecovo Solar, la empresa de Jorge Carlos Obregón y Guillermo Villalobos, una de las primeras que probó suerte en la comercialización de calentadores solares, en un momento en el que los clientes se resistían a utilizarlos. Quién diría que ahora con programas como Hipoteca Verde de Infonavit, un gran porcentaje de viviendas cuenta con este tipo de calentador.Ahora Ecovo Solar tiene un nuevo proyecto: Vita Energy, una plataforma de nuevas energías, que ofrece novedosos sistemas como la fotovoltaica.Su modelo de negocios integra el esquema de financiamiento, por tanto no sólo busca a empresas grandes, sino también las Mipymes.Esta empresa verde se ha expandido de Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes al Estado de México, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.Jorge Solalinde Mora, titular de la CANIETI, prepara ya la segunda edición del Entix, el Encuentro Nacional de Negocios con Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).El evento, que se realizará del 11 al 13 de julio, es organizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en Guanajuato (CANIETI ).Dicho evento tiene como reto vincular las empresas proveedoras y generadoras de tecnología con las de otros sectores como cuero-calzado, automotriz-autopartes, agroalimentos y textil, a fin de impulsar el desarrollo de sus productos a través de los avances de TICs.Anexo al evento también se realizará el vigésimo quinto Congreso Nacional de Clústers de Software, que integra conferencias y un encuentro de negocios, en el cual se espera la asistencia de 800 personas de diferentes partes de México.Los temas que se expondrán son relacionados a ciberseguridad, Industria 4.0 e innovación.Hace unos días en Valor Agregado consignamos que este año Guanajuato seguirá creciendo económicamente, pero no en el mismo porcentaje en el que lo ha hecho anteriormente, debido a diversos factores como la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales.Esta aseveración la respalda el indicador IMEF Manufacturero, que reporta que en abril pasado a nivel nacional se registró una disminución de 2.0 puntos, ubicándose en 51.7 unidades en su serie desestacionalizada. Se destaca que el indicador permanece en zona de expansión por onceavo mes consecutivo.El indicador IMEF No Manufacturero se contrajo 11 puntos en su serie desestacionalizada, ubicándose en 52.4 unidades, pero se mantuvo en zona de expansión por doceavo mes consecutivo.Los resultados de la encuesta apuntan que la economía siguió expandiéndose durante abril pasado pero a un ritmo menos rápido.Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, refrendó el compromiso con México, su gente y trabajadores.La CONCAMIN representa, a través de sus 110 cámaras y asociaciones afiliadas, a un millón doscientas mil empresas que invierten, operan y crean empleo en todo el País.Su inversión genera el 35% del PIB y el 42% del empleo formal registrado ante el IMSS, lo que significa que 8.4 millones de mexicanos tienen trabajo en la industria, lo que les proporciona bienestar presente y futuro.El empleo formal creado por los industriales se traduce en prestaciones de seguridad social y acceso a un sistema de pensiones que les da certidumbre en su edad de retiro laboral. Con ello la industria contribuye a la estabilidad social del País, haciéndolo además en un marco de alta productividad y competitividad.De acuerdo con el IMSS, los salarios promedio que se pagan en la industria superan al promedio nacional: son 3.5 veces el salario mínimo y en algunos sectores pueden superar hasta 8 veces el salario mínimo.El instituto resaltó que las inversiones empresariales realizadas en la industria permiten que estados como Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí registren crecimientos en su actividad económica, que van del 4 hasta el 10% durante los últimos años.Un dato muy importante es que la inversión privada ha crecido cerca del 40% en los últimos años (sólo la industrial representa el 20% del PIB), mientras la inversión pública ha caído alrededor del 33% en el mismo periodo.La inversión empresarial ha propiciado incrementos significativos de la productividad y competitividad de la industria nacional, lo que le ha permitido generar exportaciones por más de 360 mil millones de dólares al año, o sea más del 90% de las exportaciones totales del país.Si algún desafío nos preocupa, señaló Francisco Cervantes Díaz, es llevar el desarrollo industrial a las regiones más pobres de México, y en ello están y quieren seguir trabajando.