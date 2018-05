DIEGO AGRADECIDO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los recursos destinados a la promoción de la campaña del candidato de la coalición Por Guanajuato al frente provocaron ayer una riña en el ciberespacio.El portal Zona Franca publicó que Diego Sinhue Rodríguez destinó 1.2 millones de pesos a Promerba (Revista 012) por “tertulias donde se pondera al panista y se critica a sus oponentes”.Los de la campaña dijeron que invertían en “publicidad en redes sociales”. En 012 defendieron su labor y acusaron al portal de vivir en el pasado. Zona Franca les contestó que desde el Siglo XX han tenido clientes como Ricardo Sheffield, Bárbara Botello y Diego mismo, a los que jamás criticaron. Estuvo entretenido.Por más versiones optimistas de que el proyecto de El Zapotillo va, la realidad es que está dormido. En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no tienen noticia alguna de que camine.El director general de SAPAL, Leonardo Lino, se presentó ayer ante la Comisión de Obra Pública del Ayuntamiento y les repitió que estamos igual, ni idea quién se hará cargo de la obra y menos cuándo.El soñado acueducto físicamente inició en junio del 2016, hoy cuenta con un 9.7% de metros de tubería en el sitio y sólo un ¡¡1.6% instalado!! En total son 140 kilómetros que debieron terminar en tres años.Más de mil personas espera hoy la Coparmex León en el evento #MXConFuturo, al cua está convocando desde las 9 de la mañana en el salón Casa de Piedra. Se trata de foros impulsados por el Sindicato Patronal en varias regiones del País para promover la discusión de temas que importan. Está confirmada la asistencia al cierre del presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos Walther.Los panelistas son: Juan Ignacio Gallardo, presidente del Consejo de Administración de Cultiba, representante de México en el TLCAN y asiduo en la lista de millonarios de Forbes; Alonso Castellot, consultor en marketing internacional; y Erick Guerrero, asesor financiero y editorialista de TV Azteca.Se tocarán temas claves del proceso electoral: Apertura vs. Exclusión, Seguridad vs. Miedo, Rendición de Cuentas vs. Opacidad, Instituciones vs. Concentración del Poder, Libertad vs. Autoritarismo.Importante ver el ánimo de Gustavo de Hoyos frente al puntero en las encuestas, López Obrador, luego del desplegado publicado por 400 organismos empresariales, como la Coparmex y sus representaciones de todo el país, en respuesta a las críticas del candidato de Morena-PT-PES a la cúpula empresarial.Al respecto de su relación con los candidatos a la Presidencia de la República, esta semana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, expresó desde Twitter que: “Es importante enfatizar que queremos un país de libertades, con un líder que sepa escuchar, que reconozca el valor del empleo y la aportación empresarial para el desarrollo del país”.En el terruño hace eco la complicada relación entre AMLO y organismos empresariales. En precampaña, los coordinadores Tatiana Clouthier y Alfonso Romo, sostuvieron una reunión privada con empresarios con el objetivo de despejar dudas sobre las propuestas del tabasqueño, y se proyectó como venir a abrir la puerta de una gran reunión ya durante la campaña, la cual hoy nadie sabe si se dará.Ayer le adelantamos que el lunes 14 el candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade, tendrá su primera visita de campaña a Guanajuato. Al menos dos de los eventos están proyectados como masivos: el primero que es el Encuentro con Priístas en el Inforum de Irapuato a las 10 de la mañana, y el último a las 17:45 horas en otro Encuentro con Priístas en la marginada zona Las Joyas.En su calidad de coordinador del Proyecto de Gobierno de la Coalición Por México al Frente, el perredista Miguel Ángel Mancera tendrá mañana sábado un encuentro con medios de comunicación y empresarios en León, acompañado del candidato a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez. También prepara una camioneta por el Centro de la Capital del Estado pero ahí no está confirmado el panista.Ricardo Sheffield y Malú Mícher, candidatos de Morena a Gubernatura y Senado, tienen programado para hoy en Celaya un Foro de Seguridad y Justicia. Los ponentes son: Julio César Sánchez, director de Seguridad Ciudadana de Xalapa; Karla Michel Salas, especialista en Derechos Humanos; y Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en seguridad. Lo importante es conocer qué proponen Ricardo y Malú.De campaña en el polígono de la 10 de Mayo, el candidato del PRI a la alcaldía de León, Clemente Villalpando, luego de platicar con mujeres sobre su propuesta las sorprendió con la llegada del mariachi, se vistió de charro, les regaló rosas y les cantó a las mamás para celebrarlas en su Día.A sus redes sociales el tricolor subió un video en el que entona la canción ‘Mujeres Divinas’.