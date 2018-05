Reciben asesorías ex trabajadores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ex empleados de Crocs empezaron a recibir ayer orientación laboral en el edificio del Centro de Gobierno y en las oficinas de la Dirección de Economía, ubicadas en Poliforum.Tras el cierre de la empresa estadounidense el pasado martes, los afectados ya buscan ofertas laborales en estos dos puntos referidos, pese a que todavía no se ha instalado ningún módulo de atención, tal y como lo había señalado el titular de la Dirección de Economía, Ramón Alfaro Gómez.“Propiamente no se ha abierto el módulo, pero nosotros estamos abiertos a recibir a los trabajadores y darles información. Lo que nos han dicho es que sí se abrirá el módulo, tanto aquí en la Dirección Regional de Empleo, como en las oficinas de Economía en Poliforum”, dijo un trabajador del Centro de Gobierno.Los interesados solamente tienen que llenar una solicitud, la cual se promueve a otras empresas.El Centro de Gobierno cuenta con un listado de ofertas laborales, según la escolaridad de la persona, desde educación básica hasta preparatoria y licenciatura.De igual manera, en las oficinas de la Dirección de Economía de León hasta ayer tampoco se había instalado el módulo, no obstante había una lista con vacantes disponibles.