Se manifiestan afuera del Palacio de Gobierno por inseguridad

"Es indudable que la situación de violencia en Guanajuato es insostenible, ante el ello solicitamos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicte medidas cautelares que garanticen a los guanajuatenses el resguardo de su integridad ante la incapacidad y el fracaso del gobierno de Guanajuato y del país para hacerlo", declaró el candidato.

El candidato de la coalición, anunció que mañana entregarán a launa solicitud de medidas cautelares ante la situación de violencia que se vive en el estado.junto a otros candidatos de la coalición se manifestaron afuera delpor el asesinato de la alcaldía por Apaseo el Alto por Morena, José Remedios Aguirre.Exigieron hablar con el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero asesores deles informaron que éste no se encontraba. Ofrecieron reunión con el secretario de Gobierno,, pero los manifestantes rechazaron la propuesta.También informó que mañana reanudarán campañas y que la visita de, candidato a la presidencia de la República por la misma coalición, se realizará como se tenía previsto el martes y miércoles en distintos puntos del Estado.En la manifestación lo acompañaron los ex priístas Miguel Ángel Chico Herrera, Irma Leticia González y la ex panistas Beatriz Hernández Cruz y se notó la ausencia del dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto.