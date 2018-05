Candidatos van contra el artículo 102 para elegir Fiscal General

Las nuevas reglas para designar a quien será el Fiscal General de la República todavía no se aplican por primera vez y ya los candidatos presidenciales propusieron cambiarlas.Ni siquiera ha importado que los partidos políticos de estos mismos candidatos fueron quienes aprobaron estas reglas en el Congreso. Tampoco que en solo dos años ya fueron modificadas dos veces por estas mismas organizaciones.Las reglas para este nombramiento están definidas en el artículo 102 de la Constitución y su aprobación, en 2014, contó con el respaldo -en el Senado- de 102 senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM). Hubo cinco votos en contra del Partido del Trabajo (Morena aún no existía como partido entonces). Entre los perredistas que votaron a favor están hoy militantes y candidatos de Morena, como Miguel Barbosa.De acuerdo con la reforma de 2014, el Senado sería el responsable de integrar una lista de al menos 10 candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General. De esta lista, el Presidente de la República seleccionaría una terna que regresaría al Senado para que sea finalmente éste el que nombre al Fiscal.Sin embargo, esta norma aún no es vigente porque se requiere de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y funcionamiento de la Fiscalía. Por eso, el texto que actualmente tiene vigencia es el que dice que el Presidente de la República designará al Procurador General y este nombramiento será ratificado por el Senado.Edgar Cortés, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva , explicó que la reforma está “a medias”, pues aún falta darle autonomía y especialización para investigaciones complejas a la Fiscalía considerando la participación de la sociedad civil, y la delimitación de un procedimiento de selección y nombramiento del Fiscal General.La demanda del colectivo Fiscalía que Sirva, una agrupación de más de 50 asociaciones civiles y organizaciones enfocadas al combate a la corrupción, es que un comité de expertos se encargue de elaborar la lista para enviarla al Senado y que de ésta surja la terna para enviarla al Presidente de la República. Verificado 2018 consultó las propuestas públicas y a los equipos de campaña de los cinco candidatos presidenciales para saber cómo proponen que sea la designación del Fiscal General.El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) propone reformar el artículo 102, que es el que da las bases de las instituciones de procuración de justicia: “para que, quien la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia”, se lee en sus propuestas Aunque Ricardo Anaya se ha manifestado a favor de la propuesta del colectivo Fiscalía que Sirva —sobre que el primer filtro de la que salgan los candidatos a la Fiscalía salga de un grupo de expertos—, en su plataforma no ofrece detalles sobre cómo sería la selección ni el nombramiento del Fiscal.El equipo de Ricardo Anaya detalló que, además de la reforma al artículo 102, se garantizarían las fiscalías estatales autónomas e imparciales. Se reformaría el segundo párrafo del artículo 108 constitucional “para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”.Anaya Cortés dijo, durante el evento “Diálogo por la Paz y la Justicia”, que la coalición Por México al Frente surgió con el acuerdo de dar batalla contra el “fiscal carnal”.El candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y NA) envió un documento apara explicar su propuesta. Ahí propone “impulsar la construcción de una Fiscalía General de la República que goce de plena autonomía y cuya independencia sea garante de su fortaleza y de su eficacia”. Esta misma información aparece en la página de campaña.Además, apuntó que valoraba “la labor y la propuesta realizada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 constitucional yen la cual es patente el deseo de ciudadanizar aún más el proceso de evaluación y selección del fiscal o fiscales especializados, así como de evitar que estos puedan ser cooptados, al término de su encargo, por intereses políticos”.

Al igual que Ricardo Anaya, Meade no ha especificado en su plataforma los detalles de cómo dotaría a la Fiscalía de autonomía. Su propuesta para combatir a la corrupción se centra en tres puntos: clasificar el patrimonio “mal habido” y regresarlo a la sociedad; aumentar las penas a funcionarios corruptos; y hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

En el encuentro “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Meade se manifestó por tener un fiscal independiente y que su designación se realice antes de las elecciones.

