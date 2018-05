Es falsa la imagen de las millonarias condonaciones a empresas, aunque la opacidad del tema es real

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una imagen compartida más de 200 mil veces en Facebook asegura que el gobierno federal condonó 214 mil 665 millones de pesos a 44 empresas. Sin embargo, esta información es falsa.En realidad, es cierto que el gobierno condonó antes de 2013 más de 200 mil millones de pesos en impuestos -cifra cercana a la denunciada-, pero no existe información de cuáles fueron las empresas beneficiadas ni los montos, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha negado a difundirla, como reportó Animal Político Y si la lista se refiere a los años 2015 y 2017, que sí está publicada por el SAT , sólo coincide con nueve de las razones sociales exhibidas en la imagen, pero los montos son diferentes: América Móvil con una condonación de 57 millones 208 mil 375 pesos en 2016; Soriana con 96 millones 477 mil 608 pesos en 2017; Homex con 601 mil 278 pesos en 2014; Coppel con tres millones 455 mil 52 pesos en 2017; Grupo Gigante con 33 millones 708 mil 90 pesos en 2016; y Corporación GEO con dos mil 714 millones de pesos en los tres años. Verificado 2018 detectó que hay otras empresas que no aparecen en la lista como matriz sino por sus filiales como Grupo Alfa de Monterrey, en su lugar está Polioles S.A de C.V con una condonación de 584 mil 591 pesos, y Azteca Novelas S.A.P.I. de C.V., con 13 millones 280 mil pesos; Seguros Azteca S.A. de C.V., con 65 mil 136 pesos y Banco Azteca S.A. de C.V., con 243 mil 381 pesos; estas de Grupo Elektra y TV Azteca.Iván Benumea, investigador del área de justicia fiscal en Fundar, explica que “en teoría las condonaciones (fiscales) se dan para que el Estado recupere algo que de otra forma no pueda recuperar. O sea, cuando una persona debe mucho y se comprueba que no puede pagar esa deuda”.En el caso de los adeudos previos a 2012, la Cámara de Diputados autorizó la condonación de adeudos y, por ello, en 2013 el gobierno federal lanzó el programa Ponte al Corriente que buscaba sanear los adeudos de los contribuyentes al fisco a través de la condonación masiva de créditos fiscales.Sin embargo, también estableció que no se haría público qué empresas se beneficiaron, ni los montos ni las razones del gobierno para perdonar los pagos.Al revisar la Cuenta Pública del 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en un universo de 159 mil millones de pesos condonados por el SAT, el 50.2% de estos recursos se concentraron sólo en 36 empresas.Es decir, de las 41 mil 399 empresas que con condonaciones, 36 concentran la mitad de esos 159 mil millones de pesos condonados, y aunque hasta ahora es imposible saber de qué empresas se trata, el informe de la ASF asegura que 25% de las principales empresas beneficiadas pertenecen al sector financiero y de medios de comunicación.Fundar fue el primero en solicitar la información, vía transparencia, de qué empresas habían sido beneficiadas de los programas de condonación extraordinarios que hubo en 2007 y 2013, sin embargo el SAT rechazó dar la información. La organización interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien le concedió la razón a Fundar. Entonces las empresas se ampararon y desde entonces la información se mantiene en secrecía.A la batalla por descubrir la información se han sumado Animal Político y la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, a quienes también se les ha negado la información.La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para su análisis el año pasado y en caso de que considere que no hubo justificación para negar la información por parte del SAT podría destituir a su titular.Entre las empresas amparadas están BBVA Bancomer, HSCB, Banorte –IXE, Scotiabank, Inbursa, Grupo Nacional Provincial. Además de General Motors, Grupo Carso, Liverpool, Procter & Gamble, IBM de México, Hewlett-Packard, Grupo Herdez, Arcelormittal y PriceWaterhouseCoopers, reportó el diario Reforma, de acuerdo con Animal Político De acuerdo con la base de datos del SAT, las empresas que más han recibido condonaciones del 2015 al 2017 son: Corporación GEO (dos mil 714 millones 414 mil 716 de pesos); Simec International (395 millones 123 mil 479 de pesos); y Laboratorios Columbia (169 millones 622 mil 410); Industrias C H (149 millones 854 mil 845).En el listado dentro de las 20 empresas con montos más elevados de condonaciones se encuentran America Movil, Volkswagen, Ajemex y BMW de México.