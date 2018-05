Tras chocar ebrio, líder del PRI se disculpa pero acusa linchamiento político

El presidente estatal del PRI en #Morelos, Alberto Martínez González, andando en estado de ebriedad y conduciendo una camioneta blindada, chocó contra una barda en la Av. Río Mayo de #Cuernavaca, pero también provocó daños a varios autos. En un momento más información. pic.twitter.com/OP0MsprHVV — GC NOTICIAS (@GuillermoCinta) May 9, 2018



"Expresar mi más sinceras disculpas por los hechos ocurridos la tarde del pasado martes 8 de mayo del año en curso, en donde irresponsablemente, conduciendo mi vehículo particular, fui protagonista de un accidente vial", manifestó al exterior de la sede estatal del tricolor.



"Asumo mi responsabilidad por el error cometido y reitero mis disculpas a la sociedad y a toda aquella persona que pudiera haberla ofendido con mi comportamiento y mis palabras".



"Sin importar que era un acontecimiento de tránsito, el cual ya estaba siendo atendido, dando cumplimiento a sufragar los daños y bajo acuerdo con la parte afectada, desplegaron un operativo de más de una veintena de patrullas y elementos como para detener a un delincuente potencial", reprochó.



"No importa que yo sea señalado de ebrio, si ha de servir para que la sociedad se dé cuenta de cómo funciona el Gobierno", comentó.

El ex líder priista dijo que afrontará las consecuencias de sus actos, pues como servidor público estaba obligado a dar ejemplo de de buena conducta.Martínez culpó al Gobierno del perredista Graco Ramírez de usar el aparato estatal para hacer un linchamiento político.Indicó que su intención de esta aparición pública es exhibir los riesgos a los que están expuestos los morelenses por no coincidir con la Administración estatal.Finalmente, tras hacer un llamado a la designación de un nuevo presidente del PRI basado en los estatutos del partido, el ex dirigente afirmó que continuará trabajando a favor de todos los candidatos priistas a cargos de elección popular.