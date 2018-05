Pánico en Alaska por falsa alerta de tsunami

se trató de una prueba.

Habitantes de la zona costera de Alaska entraron en pánico este viernes al recibir por radio y televisiónhasta que el aviso terminó unos dos minutos después con la aclaratoria de queEl Centro Nacional de Advertencias de Tsunami había transmitido el mensaje el viernes temprano para toda la costa occidental, desde San Diego hasta las Islas Aleutianas en Alaska.Lois Varnado, vocera de la entidad, dijo que el asunto está siendo investigado.El incidente ocurrió meses después de que un empleado de la defensa civil de Hawai envió por error un alerta sobre el inminente impacto de un misil, lo que llevó a las autoridades ahí a modificar el mecanismo mediante el cual se transmiten esos mensajes. El empleado fue despedido posteriormente.Rosemary Dunn, una habitante de Anchorage, dijo que estaba más concentrada en tomar medidas de precaución cuando vio el alerta, pero que no estuvo asustada., comentó.Momentos después se conectó a internet y se percató que era sólo una prueba., añadió.El centro de tsunamis dijo que emitió una prueba rutinaria a las 7 de la mañana, dirigida a varias agencias oficiales. Añadió que por lo menos una agencia malinterpretó el contenido pensando que se trataba de una advertencia real.Nadie respondió de momento mensajes dejados en las filiales del Departamento de Seguridad Nacional en Alaska y el Departamento de Manejo de Emergencias local en busca de comentarios.Usualmente ese tipo de mensajes dice al principio que se trata de una prueba. No se sabe por qué esta vez el mensaje no tenía esa aclaración sino hasta el final.