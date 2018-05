Reciben herencia de desconocida de 8.3 millones de euros

El albacea de la herencia, Ramon Villarrúbia, entre la alcaldesa de Vic, Anna Erra y el obispo Romà Casanova. FOTO: Tomada de El País.

La sorpresa fue mayúscula para la Universidad de Vic (UVic) y Cáritas cuando recibieron la noticia de queNunca habían oído hablar de ella. Casualmente, esa misma semana, el pasado 6 de mayo, The New York Times publicó un perfil de Sylvia Bloom, una anónima secretaria de un bufete de abogados de Nueva York que donó en herencia, con su muerte a los 96 años, 8.2 millones de dólares para becas educativas.A las dos mujeres las une el anonimato y que han dejado un legado millonario para el bien común. En el caso de Modolell, tiene que ver con la tradicional discreción de la alta burguesía barcelonesa.Modolell nació en 1937 en Barcelona y murió con 80 años en octubre de 2017.Las dos instituciones deberán gestionar en común estos activos y el beneficio que obtengan, invertirlo en los objetivos detallados por Modolell: becas para estudiantes de estudios superiores de la UVic y ayudas para gente mayor y menores con pocos recursos atendidos por Cáritas.El vínculo de Modolell con Vic era su marido, Carlos Calderó, fallecido seis meses antes que ella. Su legado para la UViC y Cáritas son, según la universidad y sin precisar los porcentajes concretos, inmuebles –sobre todo en Barcelona–, dinero en efectivo y participaciones en empresas., explica Mònica Jofre, directora de comunicación de la UVic. Un portavoz de Cáritas en España confirma que una donación de este volumen es excepcional y que más allá de esta cifra hay casos aislados como los 20 millones de euros donados por el fundador de Inditex Amancio Ortega.María Victoria era hija del procurador de tribunales y empresario inmobiliario Josep Maria Modolell, y nieta del industrial Santiago Trias, exconsejero del Banco de España, accionista de grandes compañías como el Banco Urquijo y tesorero de la Exposición Internacional de 1929. Los padres de María Victoria, Josep Maria Modolell y Guillermina Trias, vendieron la histórica masía de Can Trias, en Premià de Mar, al Opus Dei, uno de los centros de receso espiritual más importantes de esta prelatura.Las apariciones de María Victoria en prensa son esporádicas, como esta nota del 1970 de la sección Ecos de Sociedad de La Vanguardia:Entre los asistentes a la fiesta había la marquesa de Cervera, Cuqui Gil de Biedma, Félix Güell de Sentmenat y el historiador Armand de Fluvià. Este todavía recuerda hoy aquel cóctel. De Fluvià destaca que los Modolell Trias son una familia discreta. La familia ha preferido no aportar información en la elaboración de este artículo.El libro recoge el acta de la exhumación de un cadáver en 1961 en la cripta de la capilla de Santa Ana de Sevilla. Entre los testimonios de la operación está María Victoria Modolell.Modolell no tuvo hijos. Se casó ya mayor con Carlos Calderó Saderra, miembro de un histórico linaje de la comarca de Osona. Calderó era propietario mayoritario de la Casa Calderó, un palacete del siglo XIX patrimonio de Vic. Este edificio no forma parte del legado donado por Modolell. Calderó también fue beneficiario por parte de madre de un importante conjunto de activos inmobiliarios y terrenos en Osona. Esta fortuna fue accidentalmente noticia en 1983: un contencioso por ella entre los hermanos Calderó acabó desembocando en la primera sentencia judicial redactada en catalán de la democracia española.