Se recupera el peso... cinco centavos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la atención centrada en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte () por parte de los participantes en los mercados, el peso avanza contra el dólar.que su cierre de ayer en Citibanamex.En las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares,Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, atentos a los aspectos geopolíticos que se han presentado durante la semana, y a la espera de pocas cifras en Estados Unidos, según un análisis de Monex Casa de Bolsa.En el ámbito local, señala el reporte, pese a la recuperación del mercado el día de ayer, se mantiene un escenario de cautela a la espera de mayor información sobre elAyer, Pdijo que para poder votar el acuerdo comercial este año tienen que contar con el documento antes del 17 de mayo, el cual le debe entregar la Oficina del Representante Comercial de su país (USTR, por sus siglas en inglés).Posteriormente, una portavoz de Ryan precisó que se refería a una notificación de intención de firmar el acuerdo del TLC, no necesariamente el texto completo del acuerdo comercial.De cualquier forma, a las conversaciones para modernizar else les viene el tiempo encima y los negociadores de México, EU y Canadá tienen enormes desafíos que vencer dadas las diferencias en temas como las reglas de origen, la cláusula de expiración en el nuevo tratado y la resolución de controversias comerciales, entre otros.Por ello, algunos expertos no descartan que la negociación se posponga para otro momento en medio de un año con procesos electorales en México y Estados Unidos.Al tiempo que los precios del crudo ceden 0.38 por ciento el West Texas Intermediate y el Brent 0.37 por ciento, en los mercados de Nueva York se registran alzas.El promedio industriallucha por mantenerse en zona favorable, con una variaciónEn Europa, el DAX de Alemania bajaba 0.28 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.17 por ciento, mientras el FTSE MIB de Italia subía 0.30 por ciento, el IBEX 35 de España 0.27 por ciento y el FTSE 100 de Reino Unido 0.14 por ciento.