El 4 de septiembre del 2017, salió a la luz la publicación: “La Estafa Maestra”. A los pocos días, el 19 de septiembre, ocurrió el temblor de la ciudad de México y parte del sureste y esto pudo haber opacado esta terrible noticia que se perfilaba para ser una “bomba” periodística.El portal de noticias “Animal Político” de los periodistas, Miriam Castillo, Nayeli Roldán, y Manuel Ureste, fueron los creadores de esta investigación periodística, la que fue premiada, el pasado lunes, con el premio Ortega y Gasset de Periodismo, el que es otorgado por el periódico español El País, en una ceremonia que fue celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hay que señalar que la ONG “Mexicanos Contra la Corrupción” también colaboró en este trabajo. Esta es una investigación periodística que documenta con pruebas la enorme corrupción de este gobierno peñista, la cual ha quedado impune.Vamos por partes. Los periodistas descubrieron que el gobierno contrataba empresas fantasmas que desviaron más de tres mil cuatrocientos millones de pesos. Pero esto sólo era una pequeña parte de esta enorme estafa. El desvío de estos recursos lo hicieron once dependencias, como por ejemplo la SEDESOL, cuya titular era Rosario Robles, PEMEX, cuyo titular era Emilio Lozoya y ocho universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol. Relatan los autores de esta investigación periodística. “Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos, del gobierno federal, por 500 millones de pesos. “Pero si el sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”. Dice, mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre en Villahermosa, Tabasco”. “Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años, confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad. Dice que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”. O sea, que el pobre ingenuo se “prestó” para hacer una enorme transa de 500 millones de pesos.El “modus operandi” de los altos funcionarios del gobierno federal, empezando por Peña, era crear empresas fantasma o que no existían y a través de ellas canalizar recursos públicos, los que retornaban después a ellos. Así lo hicieron con 186 empresas inexistentes y a través de ellas canalizaron recursos por 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal. Banobras cuyo director era Alfredo del Mazo y ahora lo premiaron, de por medio con fraude electoral, con la gubernatura del estado de México, fue otra de las que desviaron recursos a estas empresas fantasma. Sería largo enumerar todas las dependencias del gobierno federal que participaron en esta estafa maestra, pero fueron la mayoría de ellas, de Economía, de Agricultura, de Comunicaciones, etc. En el caso de las Universidades, por ejemplo contrataban a seis empresas de las cuales cinco no existían y sólo una hacía algo del trabajo para justificar la erogación de los recursos, a la cual le daban un 8 o 9% del total y el resto se quedaban con los recursos y se los repartían con los funcionarios públicos involucrados.De toda esta podredumbre ¿quien entró a la cárcel? Nadie, ni Rosario Robles, ni Alfredo del Mazo, ni Emilio Lozoya, etc. El verdadero problema de esta enorme corrupción es la impunidad. También la “normalidad” que demuestra el mexicano ante actos gravísimos de corrupción. ¿En dónde está la indignación por estos enormes robos al erario público? ¿En qué cárcel están los funcionarios públicos que cometieron estos robos? Yo creo que hasta Peña Nieto está involucrado, esta es la única explicación de que no haya metido a la cárcel a estos ladrones, porque temía que soltaran la lengua y dijeran que el también participó en estos robos. Y hay que señalar que esto sólo es la punta del iceberg, porque hay muchísimo más que está escondido y que no se sabe. ¿Y así quiere ganar el Pri? Por eso está en tercer lugar.POSDATA UNO.- Pero el gobierno de Guanajuato no se queda atrás. El panismo también sabe robar a lo grande. Solamente en el libramiento de Silao hay una erogación de 2 mil 243 millones de pesos del gobierno estatal y una concesión que dio al Grupo México y niega la información de esta obra por ¡¡¡¡30 años!!!!.En el próximo artículo documentaré más al respecto.POSDATA DOS.- Dicen que más vale tarde que nunca. Felicidades a todas las madres por este 10 de mayo del pasado jueves. Es una gigantesca labor el ser madre. Es toda una vida de esfuerzo, de cuidados, de entrega, de amor. Simplemente por el hecho de haber nacido debemos agradecerle a nuestra progenitora por habernos dado la vida. Por todo esto y más ¡¡¡¡FELICIDADES MADRES!!!!