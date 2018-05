Los artistas de la derrota

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

POR AMOR AL ARTE, es una frase que se dice cuando se realiza una labor o una tarea cualquiera para pasar el tiempo, a modo de entretenimiento. Al realizarla, no se espera obtener nada a cambio, pues alcanza con el placer que la misma le otorga al que la práctica.¿Usted cree, qué hay quién hace política por amor al arte? Yo creo que no. Pienso que su motivación principal está en competir para la obtención de poder, o algún bien, satisfactor o gratificación como dinero, fama, visibilidad, vanidad, orgullo, o simplemente para tejer relaciones sociales que le sean útiles.Cuando se participa activamente en una campaña política, creo que el amor al arte se va dejando muy despacito en un lugar donde no estorbe. Entonces se compite para ganar el poder político, la administración de bienes públicos, y en ello se utilizan todos los recursos disponibles, legales o ilegales. De hecho, la competencia política es un juego a veces muy riesgoso.La información, es un elemento muy importante para la participación electoral, en ella, se encuentra la razón o la sinrazón de una aventura que requiere tiempo, dinero, esfuerzo, talento, perversidad, malicia, bondad y en algunos raros casos, patriotismo.Así como la información es vital para quien es protagonista, lo es igual para quien participa en la elección de los candidatos. Por eso déjeme decirle, que en el proceso electoral del 2015, en la elección para la presidencia municipal teníamos una lista con 350 417 ciudadanos registrados para votar. De esa lista, 145 590 personas votaron, y otros 4532 votos fueron nulos, 116 no fueron registrados. En total, 150 mil 238 ciudadanos salieron a votar. La participación fue de un 42.87%, es decir, menos de la mitad de la lista tuvo la motivación para acudir a votar.Algunos de los factores fundamentales para el resultado de una elección son: liderazgo social individual o de partido; estructura o militancia activa; dinero –legal o ilegal- que se traduce en herramientas de campaña. Y eso lo saben los políticos. Pero para entender el grado de la competencia, lo invito a mirar lo que ocurrió hace tres años.Haciendo memoria, con respecto al Pan recordemos que el hoy infortunado ciudadano Lemus, había sido diputado federal y respetado Rector de su propia Universidad, además contaba con el respaldo de una estructura partidista con 15 años de organización, y vinculada al poder local político y empresarial. Era una apuesta segura y ganó con 62 709 votosEl Pri quedó en segundo lugar, traía en sus activos el liderazgo de Fernando Bibriesca, pero con una estructura partidista fracturada y el acompañamiento de dos partidos rémoras, el Verde y Nueva Alianza. Desde luego, el manto protector del expresidente Vicente Fox, y la sombra de su madre, Martitha Sahagún lo acompañaron, no sin una buena bolsa de dinero e influencias. Sin embargo, su campaña no le alcanzó para ganar la contienda, y quedó casi a la mitad de votos con respecto al Pan: 32 609 ciudadanos lo votaron. A pesar de ello logró colocar tres regidores por el Pri, uno mas por el Verde, y otro por Nueva Alianza.El partido Morena, había postulado Antonio Chaurand, ya viejo conocido en los lances electorales. Los militantes hicieron una campaña austera pero intensa, obtuvieron poco mas de diez mil votos. Obviamente su votación fue una décima parte del triunfador, pero les alcanzó para colocar un regidor en el cabildo, que tiempo después, se declaró independiente, pero no del sueldo y los privilegios que le concedieron. Antonio Chaurand, a su vez logró posicionarse como empleado del ciudadano Lemus, y se mantiene hasta la fecha como secretario de actas del Consejo de Cultura (sin derecho a voto), y también como Director del Sismac.El Partido Movimiento Ciudadano, tuvo como candidato al constructor y desarrollador de vivienda, Martín Rico, destacado militante del Pan, quien renunciaría para encabezar la postulación a la presidencia municipal. Hizo una campaña muy vistosa, sin escatimar recursos, pero fue acusado de algunos delitos, lo cual abortó su campaña. A pesar de ello, fue votado en las urnas y con 10631 votos le alcanzó para colocar un regidor en el Ayuntamiento, que se declaró independiente.El Partido Verde quien iba en coalición con el Pri, obtuvo una octava parte de votos ( 7840 )con respecto al Pan, y de este modo alcanzó a posicionar un regidor. El Partido Nueva Alianza, que también participó en coalición con el Pri, logró en lo individual una doceava parte de votos ( 5211) con respecto al triunfador, y le alcanzó para que en una segunda vuelta de asignaciones, colocará un regidor. De cierto, la figura de Fernando y los recursos que invirtió, fueron el motivador principal de votos para Nueva Alianza, y el partido verde.Otros partidos rémoras o parásitos como PT, PRD,PES, PH no tuvieron mas de 4 mil votos, y por lo tanto no lograron ningún premio a su abnegado sacrificio trianual.La vida regalada que ofrece ser miembro del Cabildo, es la manzana de la tentación. Aunque la mayoría de los Partidos, y sobre todo sus titiriteros, saben que juegan a perder la grande, no les importa porque su mirada está puesta en las regidurías que alcanzan un premio mensual de cerca de 50 mil pesos, durante tres años.De cierto, la competencia por las regidurías no es nada fácil. Si contrastamos los personajes y los recursos que se invirtieron en la campaña pasada, con el perfil de quienes hoy participan, observaremos que la yeguada está muy flaca, en consecuencia, los premios de consolación no serán repartidos igual que hace tres años. La competencia real se concentrará en tres opciones, y la carrera tiene hoy un competidor inesperado que lleva en la mano la posibilidad del triunfo. Usted debe salir a votar, los vividores quieren que se quede viendo la televisión, no lo haga.Entrada libre a los museos y talleres del Sismac. Tenemos en la ciudad 203 mil personas en situación de pobreza, y 27 mil 602 en pobreza extrema, no se vale cobrar a quienes menos tienen, y a quien más lo necesita.Hay una idea que se competir por amor al arte.El Pan obtuvo la mas alta votación, 62 708 y ganaron la presidencia del municipio; el Pri recibió 32 612 votos, suficientes para ganar dos regidurías; el Prd obtuvo 3203 votos y no obtuvo ninguna regiduría; el Partido Verde recibió 7804 votos, obtuvo una regiduría; el Partido del trabajo recibió 3589 votos, y no obtuvo ninguna regiduría; Movimiento Ciudadano obtuvo 10631 votos, y ganó una regiduría; Morena recibió 10 016 votos, ganó una regiduría; Partido Encuentro social recibió 4587 votos, y no obtuvo ninguna regiduría.