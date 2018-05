Compró un 'perrito de raza' que resultó ser un zorro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una joven de la provincia de Sanxi, China, fue a comprar un cachorro a una tienda de mascotas y se llevó una sorpresa.Al cabo de unos meses la chica notó que su 'spitz japonés' no ladraba, no comía el alimento para perros y su cola estaba creciendo y creciendo.Resulta que lo que le vendieron fue un zorro, pero ella no se dio cuenta hasta que llevó a su falso perrito a que lo revisaran en un zoológico cercano.Los encargados del lugar le recomendaron dejarlo ahí para que recibiera cuidados más adecuados, además de que el animalito comenzaría a oler mal al crecer y le aconsejaron evitar esas molestias. La joven siguió el consejo.