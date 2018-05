2018-05-12 17:23:59 | REDACCIÓN

La llegada del entrenador alemán podría ser una de las sorpresas para la próxima campaña.

Jürgen Klinsman ganó una Copa Oro con la selección de las 'Barras y las Estrellas'. FOTO: Especial.



Jürgen Klinsman, ex director técnico de la Selección de los Estados Unidos, llegaría la banquillo de la 'Bella Airosa' para el próximo Torneo Apertura 2018. tras la salida del uruguayo Diego Alonso.

Ha trascendido que los dirigentes del Pachuca se encuentran en pláticas con el estratega alemán para que tome las riendas del equipo que no ha logrado clasificar a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano desde hace tres torneos.

No obstante, también está la posibilidad que sea el español Pako Ayestarán y Hans Westerhof los que se necarguen del equipo.