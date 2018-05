Salcedo y Fabián sin Europa League

2018-05-12 13:35:22 | AGENCIA REFORMA

Eintracht Frankfurt y Carlos Salcedo fallaron en la última jornada de la Bundesliga.

Las Águilas alemanas cayeron 1-0 ante Schalke 04 y culminaron sextos en la clasificación, un lugar por debajo de los puestos que otorgan boletos a las competencias europeas.



Para este duelo Carlos Salcedo salió como titular y disputó los 90 minutos, mientras que Marco Fabián no fue convocado.



El "Titán" cumplió con una actuación destacada, aunque no evitó la derrota de su equipo.



Apenas al 26', Schalke se fue arriba en el marcador gracias a un cabezazo de Guido Burgstaller, quien se elevó para marcar el 1-0.



El marcador pudo ser más abultado de no ser porque los arqueros Lukas Hradecky y Alexander Nübel tuvieron una segunda parte destacada desde sus respectivos bandos.



De esta forma culminó la temporada para el Eintracht Frankfurt, que perderá a su DT, Niko Kovac, próximo a enrolarse al Bayern Múnich, escuadra que resultó campeona con 84 puntos, en esta campaña.



Kovac y Eintracht todavía deberán disputar la Final de la Copa alemana, justo ante el Bayern.



Por otro lado, Schalke 04, Hoffenheim y Borussia Dortmund amarraron su boleto a la Champions League, mientras que Bayer Leverkusen y RB Leipzig disputarán la Europa League.



El trago amargo se lo llevó el Hamburgo, que descendió por primera vez en su historia, siendo hasta hoy la única escuadra que no había perdido la categoría en la Bundesliga. Otro que descendió fue el Colonia.



En tanto que Wolfsburgo disputará el Playoff de Ascenso ante el Holstein Kiel, escuadra de la Segunda División.