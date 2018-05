Adeudo frena obras en la Capital

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un adeudo del municipio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por aproximadamente 235 mil pesos, por presuntamente contaminar con aguas negras un río en la comunidad de Los Nicolases, frena obras en la Capital por aproximadamente 15 millones de pesos.Héctor Javier Morales Ramírez, titular de Obras Públicas del Municipio, reconoció que las obras que por ahora no han podido convenir son las federales, porque requiere la opinión positiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) por un adeudo que se tiene con Conagua.El titular de Obras Públicas del Municipio indicó que las obras representan un monto de aproximadamente 15 millones de pesos, los cuales están destinados para el rubro de sitios y monumentos.indicó.Javier Morales indicó que Sitios y Monumentos fue muy claro, al señalar que si no se tiene la opinión positiva de las autoridades federales, no se podrá convenir.El funcionario municipal expresó su confianza que se libere el pago de la sanción a la brevedad, para poder realizar el convenio de las obras.Cabe mencionar que por su parte los miembros de la Comisión de Hacienda desistieron de pagar la multa por 235 mil pesos a la Conagua, argumentando que requieren una explicación porque tienen que pagar la multa si el municipio no fue el responsable de la contaminación.