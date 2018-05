Salma Hayek exige igualdad para las mujeres en Cannes

La actriz mexicana Salma Hayek desfiló hoy por la alfombra roja del Festival de Cannes, en Francia, entre un grupo de 82 mujeres de todo el mundo para exigir igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del cine.

Vestida con un vestido verde claro y portando un colgante, la intérprete y productora mexicana, se sumó al grupo y posó en lo alto de las escaleras del Palacio para una fotografía conjunta del grupo integrado por actrices, productoras, guionistas, directoras, cinefotógrafas, entre otras profesiones del séptimo arte.

La actriz mexicana, recién llegada al festival y asidua del certamen de Cannes desde hace años en el que suele participar en eventos del grupo de lujo Kering a favor de los derechos de las mujeres, platicó con numerosas colegas del mundo del cine durante el acto reivindicativo.

Moving, historic, 82 women from all countries and professions in cinema have just made the red carpet entrance for LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) by Eva Husson. #Cannes2018 #Competition pic.twitter.com/0YY9SNbRqg