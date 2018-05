Daniel Ludlow sin especificar cuándo transparentará patrimonio

Daniel Ludlow Kuri, aspirante a diputado federal por el distrito VI de Pachuca, forma parte de los 42 candidatos federales que no han presentado su declaración 3 de 3, ya que argumentó que no tiene tiempo para transparentar sus bienes.

En entrevista con AM Hidalgo, el candidato señaló que debido a su campaña proselitista no ha presentado su declaración patrimonial, fiscal o de intereses.

“No la he hecho (3 de 3), la verdad ni tiempo he tenido, hemos andado con una agenda muy, muy apretada”.

Ludlow Kuri indicó que si publicará la información correspondiente a los bienes e ingresos que percibe, así como sus vínculos familiares, profesionales y sociales que –de acuerdo a la plataforma oficial- “afecten sus decisiones como funcionario”.

No obstante, el candidato federal no especificó cuándo declarará sus bienes ante la plataforma oficial, aun cuando consideró que “es importante dar a conocer qué es lo que tenemos, para que la gente conozca con qué estamos partiendo y no haya una gran diferencia cuando salgamos del cargo”:

En Hidalgo sólo dos candidatas han presentado su 3 de 3, Darina Márquez Uribe, candidata a senadora de la coalición “Por México al Frente” que conforma PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Simey Olvera Bautista quien bajo el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) busca la diputación federal del distrito Actopan.

La 3 de 3 es una iniciativa que impulsó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), cuyo objetico es que “los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres declaraciones voluntariamente”.