Huelga en alcaldía afectaría servicios que reciben pachuqueños, acusan

La fracción edilicia del PRI en el cabildo de Pachuca se pronunció en contra de la posible huelga del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Pachuca, ya que esto afectaría a los servicios que recibe toda la ciudadanía de la capital hidalguense y solo las dependencias indispensables se mantendrían en función.

Desde el cabildo, la regidora Génesis Vázquez y el síndico Francisco Carreño, pidieron a la alcaldía y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) evitar problemas a los pachuqueños, puesto que se detendrían servicios que brinda la presidencia.

Vázquez, agregó que a pesar de que Percy Espinosa, secretario general del sindicato ha dicho que existirán guardias en algunas áreas, aun así existirá gran afectación.

Francisco Carreño aseguró que solo las dependencias primordiales se mantendrían en función, el resto entrarían en paro.

Ambos priistas llamaron a diálogo a la presidenta Yolanda Tellería, para poder “llegar a buen puerto y evitar afectar a la población”.

“No es mal informar a la ciudadanía. La alcaldesa les pregunta si no quieren programas sociales por el aumento al sindicato, las cosas no son así, esto es de acuerdos, de llegar al beneficio de todos. No es una pelea entre la presidenta y Percy, es llegar a un acuerdo por el bien de los trabajadores, no por el líder sindical. Que exista apertura de ambas partes para el diálogo”, dijo Génesis Vázquez.