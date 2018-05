Pachuca no está para taxímetros, dicen conductores

Ante la posible implementación de taxímetros, choferes del centro de Pachuca se pronunciaron en desacuerdo de la medida, pues, argumentaron que debido a que la ciudad no es tan grande, el kilometraje no sería suficiente.

“Por experiencia, aquí en Pachuca no servirían los taxímetros, las distancias son cortas y para los choferes no saldría ni para la comida. A veces sales a mano, a veces no, pero el uso de taxímetros aquí sería solo para trabajar para el patrón y para la gasolina”.



“Yo digo que no son convenientes porque es muy corto el kilometraje y va a depender del banderazo. Si será de 30 o 40 pesos no le convendría ni al usuario ni a mí. El taxímetro aquí todavía no porque no hay afluencia, estamos parados haciendo base y también las tarifas están mal hechas”.

Recordaron que hace más de 20 años se intentó implementar el servicio; sin embargo, no funcionó por la misma razón.

“Hace años se hizo la prueba y no funcionó, no sé qué pase después. No funcionaron porque las distancias son muy cortas, las cuadras son muy chicas”.

“Tengo 40 años de operador aquí en Pachuca, hace como 25 años se intentó y no funcionó porque la ciudad todavía no estaba para eso y no creo que funcione ahora porque la ciudad no da más en los sueldos”.

Unos pocos dijeron estar de acuerdo porque una tarifa unificada beneficiaría a los transportistas.

“Es probable que beneficie porque luego te dicen que te esperen o algo y el taxímetro sigue corriendo, el tiempo sigue y nos lo tienen que pagar”; “estaría bien porque hay mucha gente que te paga lo que quiere, así aunque queramos cobrar caro y ellos pagar barato tendrá que ser algo justo para todos”; otro comentario fue: “sería bueno porque se cobraría lo justo, si está controlado no se podría cobrar de más ni de menos”.