Percy Espinosa descarta tintes electorales en estallamiento de huelga

Percy Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), aseguró que el pliego petitorio de los sindicalizados no representa 20 millones de pesos y descartó tintes electorales en las demandas.

En entrevista, el dirigente sindical aseguró que la negociación por las condiciones generales de trabajo está próxima a cumplir dos años, por lo que, agregó, no tiene nada que ver con las próximas elecciones del primero de julio, cuando además de presidente del país serán electos senadores, diputados locales y federales.

“Se lo dije en tiempo y esto no es un movimiento político porque nosotros llevamos 18 meses solicitando el aumento y la revisión de condiciones. Esto no nace ahorita, ya va para dos años en los que solo hemos platicado 20 minutos”, dijo.

Percy Espinosa negó haberse reunido hasta en seis ocasiones con la alcaldesa y dijo que solo han existido encuentros con sus abogados.

“Dice que nos hemos reunido hasta en seis ocasiones, efectivamente lo hemos hecho pero con seis abogados que trae. El municipio debe tener bastante dinero para mandar seis abogados y ocho guaruras. No se ha presentado. ¿Cómo crees que ella se va a rebajar a asistir a una junta de conciliación y arbitraje?”, agregó.

Serían mil 450 los sindicalizados, jubilados y trabajadores pertenecientes al SUTSMP los que realizarán guardias en 13 inmuebles o dependencias pertenecientes al ayuntamiento, tras el estallamiento a huelga que se prevé el próximo 16 de mayo en punto de las 12:00 horas.

PLIEGO PETITORIO NO REPRESENTA 20 MILLONES



El líder sindical mencionó que la presidenta municipal solo busca quedar bien declarando que el aumento en salario de los sindicalizados afectaría la seguridad, programas sociales y obra pública.

“Claro que no representa 20 millones, es una gran mentira. Ella busca quedar bien con la ciudadanía, si quisiera eso debió de trabajar estos dos años. No ha hecho nada más que mejorar la gasolinera de avenida Madero, la nueva de Tilcuautla y comprar casa en zona plateada”, dijo Percy Espinosa.



Y agregó: “tenemos dos años sin aumento salarial, sin revisión de condiciones laborales y además quería desconocerlas. No tenemos seguridad, no hay alumbrado público, no hay bacheo. Que nos diga cuál es la obra emblemática de la administración”, aseveró.