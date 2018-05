Pantalones desgarrados ¿La prenda del verano?

Los extreme cut out jeans se han agotado. Algo normal con ese nombre tan cool. Estos vaqueros, literalmente hechos jirones —y que han recibido el sobrenombre de vaqueros tanga o naked jeans(vaqueros desnudos)— se han convertido en tendencia. Los pantalones se asemejan a un modelo de vaqueros cotidianos, pero como si hubiesen sido pasados por una trituradora. Varias veces. Hasta dejar solo las costuras y cuatro detalles. “Un pantalón de tiro alto con largas costuras delante y detrás”, definen el modelo desde Carmar Denim, la firma que los distribuye por 168 dólares (unos 140 euros).

“Somos una marca de denim premium para abastecer a la actual generación libre de espíritu”, se autodefine la marca en su web. “Carmar quiere llevar el denim a otro nivel”, añaden. Ese otro nivel, en base a su modelo estrella, pasa por la ausencia de tela. Aunque el nombre se lo ha puesto Carmar, el modelo no es nuevo: se presentó por primera vez el año pasado, durante la Amazon Fashion Week de Tokyo en un desfile de la marca Thibau.

A Kendall Jenner le llamó la atención el modelo y apareció hace unos meses en unas imágenes vistiéndolos. Más bien, enseñando: la prenda ha recibido el sobrenombre de vaquero tanga porque muestra más que lo que esconde. Para aquellos que se sientan un poco fuera del multiverso Kardashian: Kendall Jenner, además de ser una de las modelos mejor pagadas del mundo y una influencer (con más de 90 millones de seguidores en Instagram, ese indicador de la fama en el siglo XXI), es medio hermana de Kim Kardashian e hija de Kris (la matriarca y exesposa del abogado Robert Kardashian, defensor de O.J. Simpson) y Bruce Jenner (desde abril de 2015, Caitlyn, una mujer transexual y una reconocida activista de la comunidad LGTBI+).

La imagen de Jenner agitó las redes que se dividieron entre lovers y haters. Ahí quedó la gracia hasta que Carmar Denim lanzó su modelo hace unas semanas. Las críticas volvieron, pero también despertó el interés por la prenda. Algunos de los reparos que ponían al pantalón era el precio. Otros se centraban en censurar la escasa tela del modelo y que antes que comprarlo, era mejor tirar de DIY (Do it yourself o háztelo tú mismo: es decir, coge un pantalón vaquero y córtalo sin pudor). Con tan poco pudor como para llevarlos. Los defensores, por su parte, más allá de reivindicar el minimalismo y citar al arquitecto alemán Mies van der Rohe ("Menos es más”) han hablado de creatividad y de la esencia del lujo: si hay camisetas básicas blancas (una prenda que se puede encontrar por 5 euros) que cuestan casi 500 euros porque son de marca, ¿por qué no iban a venderse unos pantalones hechos jirones por 140 euros?

Resultado: el precio no importa, los Extreme Cut Out no solo se han vuelto virales sino que la semana pasada agotaron existencias por lo que desde la marca están produciendo una nueva remesa. Para que los fashionistas no sufran, Carmar ha abierto una lista de espera para poder hacerse con uno en el próximo lanzamiento. Unos dicen que es el pantalón del verano. Otros, que es el timo de la temporada. Por si acaso, y ante la duda, la gente está reservando un par. Otros, haciendo quedadas para rasgarse los vaqueros hasta límites insopechados.