LES HABLAN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En Guanajuato matan policías, políticos; desaparecen jóvenes, familias enteras; aparecen cuerpos sin cabeza, mantas amenazantes; fosas con restos humanos de unas 30 víctimas y nuestras autoridades enmudecen.Horas después de los asesinatos de policías, del candidato de Juntos haremos historia y de otros 8 crímenes, convocó la “Mesa de Seguridad” a una rueda de prensa. Ahí, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez; el procurador Carlos Zamarripa y el secretario Álvar Cabeza de Vaca, dijeron lo que quisieron. Se negaron a responder de otro asunto que no fuera el asesinato del candidato.Lo mismo pasó con el futuro gobernador panista Diego Sinhue -ni Sheffield lo tumba- , enmudeció. Se negó a opinar sobre seguridad, ni una palabra sobre el crimen del candidato y ni una esperanza de que tendrá fin la tragedia que estamos viviendo.Es un hecho, el 18 de mayo se hará el primer debate de candidatos al Senado por Guanajuato, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que en la entidad encabeza Jaime Juárez Jasso. Será a las 11 de la mañana en las instalaciones de TV4, en León, que transmitirá en vivo.Se reporta que está confirmada la participación de todos los candidatos al Senado. El formato considera que el espacio para escuchar las propuestas de las fórmulas uno y dos de los cinco partidos políticos y coaliciones que postulan. Hoy habrá una reunión en el INE para afinar los últimos detalles del evento.La primera fórmula la encabezan: Alejandra “Wera” Reynoso (PAN-PRD-MC), Azul Etcheverry (PRI), Martha Lucía Micher (Morena-PES-PT), Víctor Hugo Pineda (PVEM) y José Humberto Muñoz, por Panal. De ellos llegarán al Senado el primero y el segundo lugar en la votación del domingo 1 de julio.La panista Reynoso Sánchez camina sin contratiempos para ganar y el “morbo político” está hoy en la batalla por el segundo sitio entre la tricolor Azul y la “morenista” Malú Micher. Las tres son de León. Por primera vez en los 27 años de Gobierno azul el PRI está en riesgo como segunda fuerza política.Los candidatos de la segunda fórmula son: Erandi Bermudez (PAN-PRD-MC); Gerardo Zavala (PRI); Marisol Álvarez (PVEM) y Sonia Bañuelos (Nueva Alianza). De ese bloque sólo alcanzará el sueño del Senado el ganador, que hoy apunta a Erandi, exalcalde y diputado federal con licencia del municipio de Pénjamo.Los temas a debatir son: seguridad y violencia; combate a la corrupción e impunidad; democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad; y crecimiento económico, pobreza y desigualdad.El paisano del gober Márquez, el originario del Pueblo Mágico Jalpa de Cánovas, Juan Carlos Murillo, vaya que anda ‘hasta el full’ de chamba, en un bando como contratista del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana (Fifosec) encargado de elaborar el estudio de “Proceso de convergencia estratégica para la seguridad”, y por el otro como flamente asesor y hasta vocero del candidato Diego Sinhue Rodríguez.Después del dilatado arranque del Fideicomiso de Seguridad (al que aportaron recursos por partes iguales Estado y Municipio para sumar una bolsa de 25 millones de pesos), el primer contrato que se adjudicó en diciembre pasado fue a la consultora Oxford Leadership, que dirige Juan Carlos Murillo.El objetivo general de ese contrato es integrar un plan estratégico para aplicar en 36 meses. El trabajo que inició el consultor el 1 de enero está en proceso y públicamente no se conocen aún resultados. El 31 de mayo habrá asamblea de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que preside la maestra Rocío Naveja, y se convocará los integrantes del Fifosec para revisar los avances del proyecto.A la par Juan Carlos es parte del equipo que elabora el proyecto de Gobierno del candidato de PAN-PRD-MC a la Gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, y ayer apareció en un programa radiofónico de Promomedios al que se invitó a representantes de los candidatos a una mesa de análisis sobre la campaña. Dijo que aumentaron los homicidios dolosos en 29 estados y que falla la política de seguridad.Murillo Flores tiene pues el doble rol como consultor de Seguridad Pública pagado con dinero público y al que le encargaron el proyecto más importante para León, y como el asesor del candidato panista. Está en libertad de hacerlo, pero que no se le olvide que primero es lo primero, no se me distraiga.Felipe Arturo Camarena, candidato del Partido Verde, envió a la plataforma del Imco y Transparencia Mexicana sus declaraciones “3de3” (patrimonial, fiscal y de intereses). Se suma con eso a Diego Sinhue (PAN-PRD-MC) y Ricardo Sheffield (Morena-PES-PT) quienes ya las tienen publicadas. El priísta Gerardo Sánchez y la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano, nada dicen sobre presentarla.Los titulares de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y el Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja y Luis Alberto Ramos, respectivamente, se reunieron ayer con el alcalde de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres, y con el comisario de Seguridad Pública, Saúl García Rodríguez.Ahí conocieron de programas como el fortalecimiento de la Policía Municipal a través del desarrollo humano integral; la Policía de Proximidad orientada al delito de robo a negocios; el uso de código QR para prevención, y el apoyo de la Unión Europea para equipar centros de atención a la ciudadanía.