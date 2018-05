Debate al Senado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los senadores tienen como función participar en el proceso de formación de leyes y de tratados internacionales, dictaminar en el nombramiento de altos cargos públicos y dar su acuerdo a algunos actos llevados a cabo por el Presidente de la República, entre otros. En México, los senadores son electos unos por mayoría relativa y otros por representación proporcional (ese mal, ese invento, que hicieron nuestros políticos en México para tener representantes populares que no fueron electos directamente por nosotros).De acuerdo al Artículo 56 constitucional, el Senado se integra por 128 senadores (una locura de gente si vemos a otros países): tres por cada entidad federativa y uno procedente de una lista nacional por partido. La mitad es electa por principio de mayoría relativa en cada entidad; es decir, se vota de manera directa por dos candidatos en fórmula, presentados por un partido (se vota por partido, no por persona). Un tercer senador no es electo; el escaño se le asigna al partido político que logre el segundo lugar en votos en una entidad (lista dos de ese partido).Los candidatos plurinominales al Senado indica las filias y compromisos del candidato presidencial, y revelan la estrategia y la autopercepción del partido en esta etapa del proceso electoral. En Guanajuato, hemos tenido históricamente 3 senadores: dos del PAN (fórmula siempre ganadora) y uno del PRI, pues Guanajuato en los últimos 25 años ha votado consistentemente por este partido. El tercer senador ha sido para el PRI, segunda minoría, solo que ahora no la tienen nada fácil pues Morena ha crecido considerablemente hasta ser ya la segunda fuerza política en las preferencias electorales.En Guanajuato el INE (Instituto Nacional Electoral), organizará con el apoyo de TV4, el primer debate entre los candidatos al Senado de la República. Será el próximo 18 de mayo y será transmitido a todo el estado y cubierto por todos los medios de comunicación. Si bien es cierto que los candidatos al Senado no despiertan interés en la ciudadanía (3 de cada 4 ciudadanos no sabe quiénes son los senadores), son personas claves para hacer leyes. Esta será la primera vez que se haga un debate para candidatos en nuestro estado.Considero que los debates son un ejercicio que debemos fomentar en la vida pública de México, pues es fácil lanzar acusaciones y ofensas por redes sociales o en el anonimato, pero difícil es defender con argumentos y con respeto, las ideas propias. A los mexicanos se nos da muy bien la ofensa, pero rara vez la propuesta; fácil la diatriba, difícil el argumento. Pues bien, los debates son a su vez un derecho y una obligación; derecho porque para ser equitativos, candidatos y partidos tienen el mismo tiempo para debatir y son obligación, porque generalmente los punteros le “sacan al parche” y no quiere ser expuestos en un debate.Poco a poco la sociedad exige más a los políticos y por ello, la ley y los organismos electorales ya hacen obligatorio este ejercicio, pues como sucedió en el mes pasado con el debate presidencial, se nota quién tiene seguridad, argumentos, inteligencia, etc. Si bien es cierto que los debates no definen elecciones, sí permiten que se conozca más “de carne y hueso” a los aspirantes y los ciudadanos formulen preguntas clave que al pueblo le interesan.Si nos vamos a los números históricos y a las encuestas disponibles, el PAN y sus aliados, tienen seguros los dos lugares al Senado por Guanajuato. Esto quiere decir que las dos contendientes (Azul Etcheverry por el PRI y Malú Micher por Morena) se disputarán el tercer boleto al Senado (si las tendencias electorales se mantienen). Veamos: el PRI tiene un enorme descrédito nacional por un sexenio de corrupción y bajísimo nivel de aceptación del Presidente Peña Nieto, como lo describen las mediciones nacionales. Morena de orientación izquierdista tiene en Malú a una candidata con alta probabilidad de llegar al Senado como segunda minoría. Recordemos que ella ya fue candidata a la Gubernatura contra Vicente Fox y también a la Alcaldía y si bien su vida política ha sido en los últimos años en gobiernos perredistas, tiene presencia importante entre organizaciones civiles y académicas del estado. Azul, proveniente del grupo político de Juani Torres Landa, tiene un enorme hándicap en contra con la marca de su partido y un reto para convencer a grupos sociales en los sectores más pobres, quienes dan a Morena su voto. Si segmentamos los “mercados”, las clases medias y de mayor escolaridad dan su voto al PAN y las clases populares antes lo daban al PRI y ahora lo dan a Morena y parece que allí tiene mayor ventaja una activista social como Malú con décadas de trabajo popular.Cualquiera de ellas dos, necesita pasar el umbral del medio millón de votos acercándose a los 600,000 para tener el lugar en el Senado. Como en otros debates (habrá muchos para Alcaldes y pocos para diputados federales y locales) grupos de la sociedad civil plantearán preguntas para ser enviadas a las aspirantes y aunque los formatos incluyen a todos los aspirantes al Senado, me parece que, en realidad, será una oportunidad para que el elector conozca a quienes aspiran al tercer lugar. Llegarán los tiempos en que el debate se dé solo entre los punteros de la contienda y el elector pueda decidir solo frente a las respuestas que den los aspirantes más aceptados, en temas realmente álgidos. Así será seguramente.