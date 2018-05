Jóvenes van a decidir rumbo del País

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La apertura comercial es lo que ha permitido que México crezca en su economía, este trabajo puede perderse por una mala decisión electoral.“Estamos viviendo un momento decisivo, ustedes van a decidir con su voto el rumbo del País por desgracia no tenemos claro qué se necesita”.Con este antecedente, el economista Erick Guerrero Rosas participó en el panel México con Futuro.El especialista fue el encargado de mostrar el panorama económico del país, para aportar su experiencia.Lo que deben considerar explicó, es el índice de libertad económica de un país, el ahorro, una baja inflación y la libre circulación de capitales, esto permite que se pueda gozar de mejores niveles de educación y salud.En contraste expuso, las economías autoritarias, reprimidas, bajan el índice de prosperidad de los países.“Con sus decisiones podrán lograr que México se convierta en potencia mundial, no es una exageración”, puntualizó.Dentro del proceso de apertura comercial, México se va a convertir en el país más globalizado del mundo dentro, en unos años va a tener una economía abierta incluso mayor que Estados Unidos y Europa explicó.Las bases están sentadas para el despegue de México, gane quien gane la próxima elección está la mesa esta puesta, ya dependerá de quien gane si sabe cuidar este capital que se ha logrado con muchos sacrificios o lo dilapida.México se ha convertido en un imán de inversiones, es el país que más tratados ha firmado a nivel mundial.“Es muy importante que ustedes jóvenes analicen las propuestas de los candidatos, es ejercer el voto razonado no dejarse llevar por el estómago, cotejar las propuestas de gobierno”, les aconsejó.