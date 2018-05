Condena Morena criminalización del caso Remedios Aguirre

"Difundiendo información sobre hechos no confirmados, tratando de desvirtuar su imagen y dando pie a especulaciones que solo tienen por objetivo evadir la responsabilidad del gobierno", indica el desplegado firmado por Ricardo Sheffield Padilla, candidato a Gobernador y los presidentes estatales de Morena, PT y Encuentro Social.

Les comparto posicionamiento de la coalición #JuntosHaremosHistoria sobre la muerte de nuestro compañero Remedios Aguirre. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 12, 2018



"Se trata de un hecho cobarde condenable, perpetrado en el marco del desarrollo de su campaña; se suma a la innumerable lista de víctimas de ciudadanos que han perdido la vida a consecuencia de la violencia sin control que se ha apoderado de las calles de todo Guanajuato", señala la Coalición.

A través de uncondenó que se, asesinado ayer por un grupo criminal.Lalamenta profundamente el asesinato de su candidato y manifiestan su pésame y solidaridad a la esposa, hijos, familia y allegados a Remedios Aguirre.Se asegura en el escrito que "hay un fallo absoluto en la obligación del Estado de garantizar la seguridad a los ciudadanos".Y señala comoquien ha sido incapaz de ejercer el gobierno, de asumir su responsabilidad y de cumplir su obligación primordial, que es proteger la integridad de las personas".Ayer, lasolicitó la intervención de lapara que dicte medidas cautelares que garanticen a los guanajuatenses su seguridad.También ayer las autoridades indicaron que se investiga acomo los presuntos responsables del crimen del candidato de Morena.aseguró que cuentan con los nombres queseñaló y están plenamente identificados, pero hasta ayer no había algún detenido como presunto autor del asesinato.También dijo que tienen el nombre del grupo delictivo que lo había asesinado, pero se reservó detalles para no entorpecer las investigaciones.Los candidatos y simpatizantes de Morena en Palacio de Gobierno exigiendo justicia. Foto: Especiala la Policía Municipal de Apaseo el Alto, en el cual duró en el cargo hasta el año 2011, luego de quea varios feligreses en la parroquía principal.En este hecho, se sabe que el agresor agredió al oficial con un machete y no tuvo más remedio que dispararle, lo cual, aunque por lo ocurrido prefirió salir de la corporación y tras de ello, duró cerca de un año trabajando como despachador de una gasolinera y en una maderería.Luego de ello fue contactado por el ex alcalde Jaime Hernández Centeno, del entonces partido Convergencia, quien lo puso como Subdirector de la Policía Municipal y luego de un año, fue ascendido a Director.Tras un año al frente de la corporación, se indicó querazón por la cual dejó el cargo, aunque el alcalde lo mantuvo en otra responsabilidad en esa misma área hasta que concluyó su periodo dentro de la administración.Fue en ese momento queentró a la política en el ahora partido Movimiento Ciudadano de mano de Jaime Hernández y como candidato Fortino Rodríguez, quienes perdieron la elección y tuvieron una ruptura con el ex alcalde.Tras ello, tantopero en esta ocasión fue