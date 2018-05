El PRI sí propuso censurar las redes sociales, pero no para este proceso electoral

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRI sí ha propuesto censurar redes sociales. Pero, para ser precisos, no lo hizo en este proceso electoral, sino hace cuatro años y la propuesta ya fue rechazada en el Senado. La precisión es importante, porque una noticia falsa circula en la red y su título es:: “PRI propone CENSURAR redes sociales durante las próximas elecciones presidenciales para no DESINFORMAR a la nación”.La nota cuenta con más de seis mil interacciones en Facebook, donde se pueden leer comentarios como “lo hacen para ocultar un posible fraude” o “están violando nuestro derecho a la libre información”.La nota se refiere a la propuesta de Ley de Telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en marzo de 2014, en la que se incluían dos artículos (el 145 y 197) que mencionaban posibles bloqueos de acceso a Internet.La propuesta provocó el rechazo de la oposición y de varias organizaciones de la sociedad civil, que consideraron que ambos artículos podrían ser utilizados para censurar la información y limitar la libertad de expresiónSin embargo, las comisiones del Senado eliminaron estos puntos controversiales antes incluso de que la propuesta fuera debatida en la Cámara de Diputados, y finalmente la legislación no los incluyó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, explicó que, en cualquier caso, la iniciativa de Peña Nieto “no se refería a la censura de redes durante la época electoral, sino que abría la puerta a que autoridades pudieran requerirle a las empresas bloquear contenidos en Internet”.El experto recordó que la versión final de la ley “ya no incluye la redacción que podía suscitar esas interpretaciones, e incluso viene una prohibición de bloquear las comunicaciones”. De hecho, la Constitución también prohíbe cualquier tipo de censura en su artículo séptimo.María del Carmen Nava, politóloga y directora de la organización Visión Legislativa, señaló que en el país no hay ninguna normativa que castigue la desinformación, como también indica el titular de la noticia falsa.“Ha habido algunos intentos de regular los contenidos en Internet, pero es un debate que incluso a nivel internacional se ha evitado porque es muy delicado qué se va a aceptar y qué no”, advierte Nava, para quien la censura en Internet o los filtros en redes sociales son indicativos de regímenes menos democráticos.