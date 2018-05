José Remedios Aguirre, el cuarto candidato a Alcalde asesinado en época electoral

"La investigación sigue su curso hasta tener plena certeza del mecanismo de los hechos que obran dentro de la carpeta de investigación y obtener datos que permitan la identificación de el o los responsables de estos hechos", acotó en un comunicado.

a la alcaldía de Apaseo el Alto, fue asesinado a balazos cuando salía del Parque Ecológico en compañía de su equipo de campaña.Adiel Zermann era candidato a la Alcaldía de Tenango, Edomex. Foto: EspecialAnte el hecho, todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Guanajuato, suspendieron sus giras y actividades de campaña.Juan Carlos Andrade era candidato a la Alcaldía de Jilotlán, Jalisco. Foto: EspecialDesde septiembre pasado —cuando comenzó el proceso electoral— suman 19 precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular asesinados en el país, de éstos,Gustavo Gómez era candidato a Alcalde de Francisco Z. Mena, Puebla. Foto: EspecialLa víctima más reciente es Aguirre Sánchez, rafagueado este viernes, en la Zona Centro de la ciudad, ante la mirada de militantes de Morena. Testigos mencionaron que tres hombres armados se le aproximaron, le dispararon en varias ocasiones y después huyeron en un automóvil Mustang blanco con placas estadounidenses.Al conocer el suceso, el candidato a la gubernatura de Guanajuato por la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla, interrumpió un Foro de Seguridad y Justicia que encabezaba en Celaya para confirmar el asesinato del joven candidato. "Nos encontramos consternados por ese hecho", expresó.En un mensaje reprochó al Gobierno del Estado la inseguridad que prevalece en Guanajuato. "Quien debe garantizar la seguridad del estado es el gobernador (Miguel Márquez), no hay ninguna otra persona responsable; no puede él voltear a ver a la Federación y voltear a ver a sus subordinados a quienes él tiene en el encargo. La verdad, nos duele lo que ha acontecido", dijo Sheffield.Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que trabaja en el esclarecimiento del homicidio del candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto por Morena.El Procurador General de Justicia —Carlos Zamarripa— ha designado una célula de trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para el esclarecimiento del caso.Las líneas de investigación. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que de acuerdo a las líneas de investigación, el homicidio del abanderado de Morena podría estar vinculado con grupos delictivos dedicadas al robo de hidrocarburos.Recientemente, Aguirre Sánchez había presentado una denuncia por el delito de difamación en contra de personas que lo señalaban como parte de un grupo delincuencial dedicado al robo y la venta de hidrocarburos. "El Grupo de Coordinación Guanajuato intercambio información de inteligencia, lo que permite tener como hipótesis de participación de un grupo dedicado al robo de hidrocarburos el que privo de la vida a José Remedios Aguirre Sánchez", señaló el funcionario.José Remedios militó en el Partido Convergencia y después se incorporó a Morena, en donde fue impulsado como candidato a la alcaldía.Aguirre Sánchez se desempeñó como titular de Tránsito Municipal y director de Seguridad Pública en este municipio. En 2008 fue investigado por la PGJE por el homicidio a balazos de un hombre cuando era jefe de Tránsito, del que se acreditó la legítima defensa, por lo que la Averiguación Previa se archivó.El abanderado morenista tenía una empresa de seguridad de la que no logró su registro.