Guanajuato de miedo

Terror, es la palabra para describir lo que pasa en Guanajuato. La tragedia fue ayer, es hoy y mañana.Un muerto, otro muerto, y otro, son 741 víctimas de homicidio dolosos de enero a marzo de este año, según las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Por el número de víctimas ocupamos el triste primer lugar. Siguen: Baja California (676), Guerrero (651), Estado de México (602). Más del doble que la Capital Ciudad de México que registra 306.Y, comparados con nosotros mismos, la situación es de miedo. En los primeros tres meses del año pasado las víctimas de homicidio dolosos en Guanajuato fueron 322. Así que el año lo iniciamos con un ¡¡¡130 por ciento!!! más de asesinados y la cuenta sigue y sigue, sin detenerse. ¿Hasta cuándo?Si en 2017 -según cifras oficiales- hubo 1,423 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, a este ritmo en medio año habremos alcanzado eso, días antes del fin del sexenio del gobernador Márquez.En tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio dolosos (la que por años cacarearon las autoridades estatales para argumentar que no estábamos tan mal, que había peores) pues ya también pasamos del lugar 16 al cierre del año pasado al 4to. en marzo, sólo detrás de: Colima, Baja California y Guerrero.La ejecución del candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto por la coalición “Juntos Haremos Historia”, José Remedios Aguirre Sánchez, el viernes pasado, acaparó los reflectores de la prensa local, nacional e internacional, pero, de no haber sido por eso, estaríamos espantados por los dos policías asesinados en Irapuato, los tres decapitados en Apaseo el Grande o las cinco víctimas en hechos distintos en León.Cada día damos cuenta de lo nunca visto. Siempre algo peor, más sangriento, más doloroso. No para.En particular la violencia ha escalado hasta sumar el asesinato de 18 policías municipales este año.En solo una semana dimos cuenta del hallazgo de una fosa en Villagrán con restos que aún arman para contar las víctimas de las que hoy tenemos certeza (como tampoco si habrá más fosas ahí o en otros sitios). La Procuraduría de Justicia de Guanajuato debió rectificar el error de relacionar los restos de la fosa con la familia y amigos desaparecidos hace unos días después de una fiesta en Celaya.También del secuestro “virtual” (luego de recibir llamadas telefónicas) de dos estudiantes de la Escuela de Química de la UG, uno liberado luego del pago de un rescate y otro que sigue desaparecido.El 21 de marzo la tragedia que dejó ocho muertos en un palenque de gallos en Purísima del Rincón, uno de ellos el padre del alcalde con licencia y candidato a la alcaldía del PAN, Ismael López García.El 13 de marzo tres hombres armados y encapuchados entraron a la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, en Irapuato, dispararon, mataron a una secretaria e hirieron a dos más.Hay otras tragedias no relacionadas a las disputas del crimen organizado que lastiman a la sociedad. El 25 de febrero pasado perdió la vida una joven mamá de 24 años por un asalto en una parada donde esperaba el transporte, en Irapuato, que la llevaría a su trabajo en la planta de General Motors de Silao.El 15 de abril se informó que el cadáver calcinado encontrado desde el día 10 de abril en una comunidad de Salamanca, se trataba de Luz Adriana Mancera, agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de la Mujer de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. El comunicado de la PGJE adelantó que el robo de su camioneta como el posible móvil del crimen. No se supo más.Se tiene noticia de la detención de algunos presuntos responsables de la masacre de Purísima. También de los sujetos que mataron el lunes a un policía preventivo y a una mujer que tuvo la mala fortuna de estar en la hora equivoca en medio de una balacera que provocó pánico en el Centro de Irapuato.Pero hay muuuuchos más casos que los responsables no están tras las rejas, y eso es impunidad.Las imágenes no mienten, y es que en la conferencia de prensa que el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres y el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Samuel Ugalde García, tuvieron que dar este 11 de mayo, luego del ataque que cobró la vida de dos policías y dejó a uno mal herido, sus caras los delataron.Los semblantes de ambos representantes del Gobierno de Irapuato eran de consternación, y no sin razón, pues apenas unos días antes, una balacera en pleno Centro que terminó en una persecución cobró la vida no sólo de un elemento de Policía Municipal, sino de una ciudadana.En sólo una semana, tres elementos de Policía Municipal perdieron la vida, y los hechos obligaron al Alcalde interino a salir, ya que el lunes que se registró la balacera, Alcántara Torres se resguardó y señaló que Ugalde García sería el único en dar postura en el tema, aun cuando el Alcalde interino se ha esforzado en hacerse escuchar para defenderse ante los comentarios de que sería únicamente el títere del alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez.El Grupo de Coordinación Guanajuato, integrado por los representantes de Gobierno del Estado, la Procuraduría Estatal, Secretaría de Seguridad de Guanajuato, Policía Federal, Ejército, y demás autoridades de Seguridad, parece no estar muy coordinado, pues no han logrado contener la violencia.Ya lo denunció la candidata priísta a la alcaldía de Celaya, Montserrat Vázquez Acevedo, no se ponen de acuerdo, las tropas no colaboran entre ellas y hasta se enfrentan, pero además pone en evidencia que públicamente se anuncia una cosa y en la práctica se hace otra.A inicios de año se aseguró que 300 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) estarían en Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto para combatir la delincuencia, pero a finales de abril, en comparecencia ante los regidores de Celaya, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González, informó a miembros del Cabildo que solamente había 50 de ellos para cuidar no sólo Celaya, sino también los Apaseos.Gobierno del Estado culpa a la Federación por no poner suficiente atención, pero los números que Juan José González les dio a los regidores de Celaya dicen otra cosa, pues por los 50 estatales, hay 190 policías militares y 225 elementos federales de la Gendarmería con el “Operativo Titán” en la zona.La Secretaría de Seguridad Estatal no negó del todo lo declarado por Vázquez Acevedo, pues en un comunicado dijeron que la presencia de los elementos de la FSPE “llega a ser de hasta 300”, llega a ser.Surgen varias preguntas, entre ellas, ¿por qué a la zona más peligrosa y violenta del estado se mandan tan pocos elementos estatales?, ¿dónde están los más de 2 mil elementos estatales?Los panistas siempre son más reservados cuando hay problemas en el partido, pero como en cualquier otro, también se cuecen habas.Cuentan los enterados que la dirigencia del Comité Directivo Estatal solicitó ante el Comité Ejecutivo Nacional que sea retirado el presidente del Comité en Irapuato, Alejandro Sánchez, pidiendo devolverle la dirigencia municipal a José Luis Acosta Ramos, que vuelva a ser una delegación.Y es que Acosta Ramos sigue fielmente las indicaciones del panista irapuatense y secretario general del CDE, Alfonso Ruiz Chico, así como del presidente a nivel estatal del PAN, Humberto Andrade.Los problemas se generaron porque Alejandro Sánchez levantó la mano para que se le tomara en cuenta para ser candidato de Acción Nacional a la Alcaldía de Irapuato, lo que puso muy bravo a Ricardo Ortiz Gutiérrez. Además, la conformación de la planilla de Ortiz dejó con mal sabor de boca a varios blanquiazules, sobre todo porque incluyó a gente con poco trabajo dentro del partido y a sus amigos. Estas situaciones provocaron que Alberto Landín, tesorero del Comité, y otros panistas, también impugnarán la designación de Ortiz Gutiérrez, generándose un distanciamiento entre el candidato y el Comité del PAN. Sumándose la impugnación del empresario panista, Gabriel Villegas.Con estas impugnaciones, Poncho Ruiz tuvo que meter las manos por Ortiz en el Comité, relegando a Álex Sánchez, quien concentró su apoyo al candidato a nivel estatal, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Cuando los dirigentes estatales pidieron a través de la Comisión de Justicia al CEN el retiro de Álex Sánchez, éste buscó a los panistas Sergio Carlo García Bernal, Alejandro Badía y Gabriel Villegas, quienes esta semana tendrán una reunión en la que se definirán los apoyos de cada uno a Sánchez. De no concretarse estas alianzas, cuentan los enterados, Sánchez estaría 'renunciando' a la dirigencia municipal en cuanto se den las elecciones.Los ocho candidatos a la alcaldía en Celaya tuvieron esta semana su primer acercamiento oficial con los empresarios para presentarles sus propuestas pero fueron pocos los que se salieron del script.El que salió más fortalecido de la reunión fue el independiente Javier Mendoza Márquez quien fue el único que alzó la voz y pidió conciencia a los más de cien empresarios del CCE y organismos asociados. “Celaya se nos está yendo de las manos y es necesario que lo entendamos todos, entre ellos los empresarios”, les dijo el ex Alcalde alguna vez del PRI quien remató diciéndoles que si no hay sinergia de nada servirían sus bellas propuestas.En cambio, la candidata del PAN, Elvira Paniagua tomó un minuto de los siete que tenía para presentarse y presumir de sus estudios, maestrías y experiencia política. La panista no quiso meterse en embrollos y sin mucha sustancia enfatizó que todos son bienvenidos a su proyecto, tal vez recordando que a los mismos empresarios no les pareció la idea de que fuera la candidata blanquiazul.Otra de las candidatas que busca no ser tan acartonada es Isaura Cano Díaz, de Movimiento Ciudadana, quien con una buena oratoria, no necesitó un discurso escrito para exponer sus ideas.El resto de las candidatas no aprovecharon el foro para lucirse ni resaltaron con sus propuestas.Algunos empresarios afirmaron lo que es un secreto a voces. Está muy bien el qué van hacer si les toca encabezar el Ayuntamiento, pero lo importante es cómo le harán para resolver los problemas.Parece que los panistas se tomaron muy en serio eso de “construir puentes y no muros”, literal. Ahora resulta que la candidata del PAN a la alcaldía, Elvira Paniagua, da a conocer con bombo y platillo, que “cuando llegue” a la Presidencia Municipal, porque está segura de llegar, construirá un puente en Irrigación para la mejora de la movilidad y hasta de seguridad. Nos vende dos por uno.La obra tendría un costo para los celayenses nada más de 180 millones de pesos. De inmediato las críticas no se hicieron esperar, como la del abogado municipalista, Armando Mancera, quien señala sobre todo que ya hay un proyecto del ferroférico, y el puente no lo complementa.Hay que recordar, que el recurso municipal este año fue de cerca de dos mil trescientos millones de pesos. Pero a eso hay que agregarle que gran parte del presupuesto municipal se va para la nómina de la burocracia, asistentes, secretarias, papelería, etc. Ni hablar del tema de seguridad, donde la administración de Ramón Lemus quiso darle sólo tres millones de pesos a un seguro de gastos médicos mayores a policías, pero, “por falta de recursos”, no se les ha concretado nada. La candidata dice que va a gestionar recursos con el Gobierno del Estado.Eso sí, la candidata del PAN dejó fuera de su proyecto a la Federación, que casi no pela a Celaya y realiza puros puentes eternos, como el de 2 de Abril y bulevar López Mateos o el que actualmente se realiza en Constituyentes y Paseo de Bajío.Lo cierto es que las obras que realiza el Municipio tampoco han sido tan puntuales. Como las del eje Norponiente y la obra de la Glorieta Fundadores, donde la constructora no cumplió, se tardó lo que quiso y el Municipio puso multitas de risa. La justificación para no pelar a la Federación parece ser que es precisamente las tardanzas, pero vamos a ver cómo se desarrolla el proyecto, si es que gana Elvira.