Más de dos meses de retraso tiene remodelación de Jardín Principal

Más de dos meses de retraso tiene la remodelación del Jardín Principal de Cortazar, ya que aún faltan bancas por colocar así como el daño que presentan los pilares de cantera de los portales.En jardinería también falta para que esté completa la remodelación, por lo que comerciantes y peatones coincidieron en que ya se debe terminar para que sea vea una remodelación completa y no algo a medias.Joel Suárez, comerciante del Centro, dijo que es importante que el jardín tenga una buena imagen ya que contribuye a que también tengan buenas ventas.señaló.Desde el 12 de febrero se tenía proyectada la entrega, informó la Dirección de Obras Públicas Municipales, sin embargo los detalles faltantes no han sido solventados y a decir de habitantes, no se ve para cuándo pueda terminarse, dijo Enrique González., dijo.Blanca Ramírez aseguró que los comerciantes siguen padeciendo la obra ya que muchos se vieron afectados en sus ventas al cerrar parcialmente durante diciembre y enero, cuando es la mejor temporada del año.