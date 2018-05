Charlyn Corral se convierte en la máxima goleadora de España

El nombre de gol se escribe

Charlyn Corral

(Ecatepec, Estado de México; 1991). La delantera del Levante femenino se convirtió en la máxima goleadora de la

Liga Iberdrola

al marcar 24 veces, un hito para su país que ve coronarse a una de sus grandes futbolistas.

La historia de Corral es precoz. Con 13 años fue convocada por la Selección de México. Con 14 marcó su primer gol en una Copa del Mundo. En su historial lleva tres mundiales sub-20 y dos absolutos. Ella ha sido la adalid de la ofensiva para su país que ha redescubierto el fútbol femenino con jugadoras en Europa, Estados Unidos y, ahora, en su Liga propia con casi un año de vigencia. Con 26 es la promesa del gol.

Los grandes dotes de

Charlyn

han llegado al Récord Guinness. Cuando era adolescente asistió a un concurso de dominadas con el balón para ver si alguien podía ser un fenómeno con la pelota. La mexicana dio 8.671 toques al balón sin dejarlo caer durante una hora con 45 minutos. Algo insólito.

Charlyn se desenvolvió en circuitos independientes y semiprofesionales en México hasta que le ofrecieron una beca deportiva y educativa en Louisville, EE UU. En 2014 hizo las maletas para jugar en Finalndia con el Merilappi United por cinco meses. Fue hasta 2015 cuando le ofrecieron jugar en el

Levante

de España.

En su primer año en Valencia, Corral marcó 22 goles, a dos goles de la máxima goleadora, Jenni Hermoso del Barcelona. En su segunda campaña hizo 20 tantos y ha sido en la 2017-18 donde se ha coronado, como cualquier delantero, en solitario. En la Liga Iberdrola, el Levante terminó en el octavo sitio y tienen la posibilidad de jugar la Copa de la Reina.

Si algo ha perseguido a Corral son las críticas por su complexión."Cuando era más joven sí llegó un momento en el que me afectó. En este momento, no. No me tomo las cosas personales",

contó a EL PAÍS en una entrevista

. La potencia de sus piernas le han valido para ganarle terreno a las demás.