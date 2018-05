Diablos vs Santos, duelo con historia en finales

2018-05-13 21:38:23 | EL UNIVERSAL

Ambos equipos chocarán para proclamarse como el nuevo monarca del futbol mexicano.

Toluca y Santos disputarán otro título del futbol mexicano. FOTO: Especial.



Con su pase a la gran final del futbol mexicano, Santos y Toluca se verán las caras por tercera ocasión en esta instancia definitoria. Las dos anteriores ocasiones (Verano 2000 y Bicentenario 2010), los Choriceros se alzaron con el trofeo.

Diablos vs Guerreros es además la final más repetida en la historia del futbol mexicano, igualando a América vs Pumas UNAM (Temporadas 1984-85, 1987-88 y 1990-91]) y América vs Cruz Azul (Temporadas 1971-72, 1988-89 y Clausura 2013).

El equipo de Hernán Cristante ha anotado nueve tantos en lo que llevamos de Liguilla, mientras Santos Laguna ha marcado ocho dianas.