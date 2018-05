Equipos de la Liga MX preparan refuerzos bomba

2018-05-13 17:03:03 | EL UNIVERSAL

Monterrey mantiene en la mira a jugadores de Chivas, éstas pretenden trueques con Pachuca.

El Universal



El anafre está encendido.El humo se expande con mayor densidad hacia el norte del país. Será Monterrey que abarrotaría el mercado de piernas, al que llegará con fichajes ya en la bolsa.

En la mira de los Rayados hay un par de ofensivos por los que desembolsaría 15 millones de dólares por cada uno: Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, ambos del Guadalajara.

Pese a que aún no cuentan con un entrenador tras la salida de Antonio Mohamed, la directiva encabezada por Duilio Davino contempla también a los necaxistas Carlos González y al guardameta Marcelo Barovero, además del volante por izquierda Jesús Gallardo, de Pumas.

Pero, ¿a cambio de qué? Los últimos rumores apuntan a la salida de los atacantes Dorlan Pabón y Avilés Hurtado, al igual que la del portero Hugo González.

Pero hay más sopresas. Para el próximo draft, se anticipa que el Rebaño busque un trueque con el Pachuca: el mediocampista Érick Gutiérrez a cambio del rojiblanco Orbelín Pineda.

Y si de caprichos se trata, para la plantilla de Matías Almeyda se pretende al defensa Néstor Araujo, de Santos.

Otro pendiente de las Chivas es la portería, al no contar más con Rodolfo Cota, por el fin de su préstamo

El meta, que fue clave para que los tapatíos consiguieran el boleto al Mundial de Clubes, sería vendido al León por los Tuzos, quienes piensan seriamente en el lateral necaxista Bryan Beckeles y en el estratega alemán Jürgen Klinsmann.

Respecto al Necaxa, la llegada más sonada es la del cancerbero Hugo González.

Por su parte, Cruz Azul y el inicio de la era Ricardo Peláez como presidente deportivo, están cerca de amarrar al mediocampista argentino Ivan Marcone, de 27 años y procedente del Lanus.

Los Pumas no se quedarán atrás y preparan su bomba. Con la partida de su goleador, el chileno Nicolás Castillo, Martín Cauteruccio vislumbra en el panorama auriazul. Incluso, el atacante uruguayo era opción de los universitarios hace un año

Dejan México

De quienes no se volvería a ver en la Liga MX, por sus destacadas actuaciones que los llevarían al extranjero, serían Avilés Hurtado. A la puerta del colombiano llegó una tentadora oferta de China.



De las operaciones más sonadas, la de Nicolás Castillo, que regresaría a Europa para jugar en Portugal o Italia; el zaguero colombiano William Tesillo se va del León al Independiente de Santa Fe.