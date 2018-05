Las Águilas cayeron en su vuelo frente a unos Guerreros

#VamosConTodo ¡GOOOOOOL del América!



lo intentaron, los primeros 40 minutos del encuentro de vuelta fueron de esperanza para los americanistas pero el golpeteo seco dedejó sin aleteo a unque no logró alcanzar en el global y terminó sucumbiendo ante los(6-3) que enfrentarán aen laLos de Coapa iban por un 3-0. Al minuto 22 soñaban con la hazaña pero al final terminaron borrados por los Laguneros que luego de un arranque fatídico, lograron amaniatar al cuadro azulcrema en la cancha del, partido de vuelta de la semifinal en la Liga MX.El primer gol del encuentro llegó por conducto de un penal dudoso quese encargó de convertir al minuto 11 de tiempo corrido. Lasrespiraban en la eliminatoria. El segundo tanto del partido llegó pronto al 22', cortesía de Bruno Valdez, que aprovechó la marcación ligera de la defensiva lagunera en un tiro de esquina y mandó el esférico a las redes albiverdes. 2-0 ganaban los de Coapa.En el terreno de juego aparecía un inoperante conjunto deque no lograba sacudirse la presión ejercida por los emplumados que volaban sobre la cabaña de Jonathan Orozco con la intención de aprovechar la inercia ofensiva para alcanzar en el global. Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, Jonathan Rodríguez logró sacar a Marchesín de su portería y colgó el primer tanto para los visitantes que regresaban a la serie.Ya para la segunda mitad, el parado deen la cancha mostraba más confianza y lograron amortiguar la escalada americanista del primer tiempo. En 15 minutos, lossacudieron los postes de la portería azulcrema en dos ocasiones. Por su parte, el, se mostraba desconcertado y con poca fluidez en su idea ofensiva.Al 59', el "Piojo" Herrera mandó a Andrés Ibargüen al campo y sacó al francés, de poca participación en el duelo de vuelta de las Semifinales en la Liga MX. Los minutos fueron consumiéndose en el cronómetro del Estadio Azteca; iba acercándose al final de los minutos de vida de las Águilas en el Clausura 2018.Aun con señales de vida, elintentaba sobre la cabaña de. Las oportunidades se desvanecieron con cada nueva mala decisión al frente.no perdonó y al 84' Jesús Isijara hizo ver inútil el lanzamiento de Agustín Marchesín ante un disparo que rompió las redes americanistas… y con ello la ilusión azulcrema. Lascaían de su vuelo y se estaban despidiendo del torneo.Tras los 90 minutos reglamentarios, el árbitro pitó el final para las, que en casa no lograron la hazaña prometida y se despidieron, ante su gente, de la posibilidad de buscar el título 13 de su historia. Santos, por su parte, regresa a Torreón con boleto en mano para la Final que disputará ante losque el mediodía de este domingo incineraron al conjunto deen la otra llave de semifinales.