Oribe no duda en que América 'remonte' a la Comarca Lagunera

En el Club América confían en su ataque y en su historia, para remontar tres goles ante unos sorprendentes Santos.

El Cepillo Oribe Peralta se dice confiado en que las Águilas marquen los tres goles que necesitan en el Azteca.



Oribe Peralta no duda de que América pueda marcar los tres goles que necesita para acceder a la Final del Clausura 2018.

El atacante de las Águilas apeló incluso al milagro de la Roma en la Champions League ante Barcelona para que las Águilas lo tomen como ejemplo y se envalentonen en el Estadio Azteca ante Santos.

‘Depende de nosotros’

“Estamos bien, pese a lo que sufrimos el jueves en Torreón, estamos bien porque aún depende de nosotros, tenemos que hacer lo que hicimos en otras ocasiones y dar lo que nos queda para avanzar a la siguiente fase".

“América está para eso, siempre se le exige al máximo, todos están sobre el América. En el futbol no hay nada escrito. Si al mejor equipo del mundo le dieron la vuelta, no entiendo por qué no podemos soñarlo nosotros, no entiendo por qué no podemos hacerlo nosotros”, dijo Peralta.

Oribe, quien suma tres goles en lo que va de la Liga, sabe que deberán ser contundentes ante los Guerreros, si es que no quieren consumar el fracaso.

Santos podría avanzar perdiendo hasta por dos goles. El equipo de Torreón alcanzaría su primera final desde el Clausura 2015, cuando conquistaron el quinto título de su historia.

América, en cambio, requiere ganar por 3-0 para avanzar por su tanto de visitante o por 4-1 para clasificarse con base a su mejor posición en la tabla.

“Cometimos errores a la ofensiva y a la defensiva y ellos no, pero esto aún no se acaba porque nos faltan 90 minutos. Sí vamos con heridas, pero vamos a salir a matarnos”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera.

De conseguir la hazaña, la serie ante Santos se uniría a otras en las que América ha logrado remontadas memorables.

“Me ilusiona saber que tenemos 90 minutos y esto no se ha acabado”, agregó Herrera, el técnico del América que se consagró en el Apertura 2013, cuando vencieron al Cruz Azul remontando dos goles en los minutos de reposición y luego ganando en penales. “Sabemos que tenemos que salir a matarnos”.

En los partidos de ida, fue claro el dominio de Santos y Tijuana, quienes podrían protagonizar una inédita final.