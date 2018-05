Toluca supera a Xolos y es el primer finalista

Eldespertó en el momento indicado y arribó a la final de laDespués de prácticamente no haber ganado en la liguilla, elvolvió a la senda de la victoria cuando más lo necesitaba y lo mejor es que fue recuperando su buen juego al derrotar 4-1 apara un global de 5-3.Así losregresan a la final, lo que no hacían desde el. Toluca dejó de sentirse un equipo de choque y volvió a hacer lo que mejor sabe: triangulaciones y contundencia.Tres grandes jugadas armadas en media cancha fueron culminadas por Fernando Uribe abrieron el camino ypuso el cuarto. Todo se pintaba de rojo y más cuando Luis Mendoza fue expulsado a finales de primera parte y Miler Bolaños en la segunda en una artera entrada a Sambueza. Aún así Xolos buscó morder y Luis Chávez pateó un tiro libre que enmudeció alLa obra no estaba culminada. Minutos de apremio vivió elal no poder meter el gol que matara, varias fallas y grandes atajadas demantuvieron vivos hasta el final a los Xolos que vendieron cara la eliminación. Al final Uribe volvió a poner la tranquilidad, Pablo Barrientos puso el cuarto y Toluca vuelve a las finales a la espera de