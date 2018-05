Empresas instalan antenas sin permiso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El regidor Adrián Camacho Trejo Luna, miembro de la comisión de Desarrollo Urbano, aseguró que por parte del Municipio no hay permiso para que empresas de telefonía coloquen antenas en el Centro Histórico de la ciudad sin embargo está situación continúa prevaleciendo.señaló.Así mismo comentó que la Dirección de Desarrollo Urbano, Carlos Morrill Yllades, esté otorgando dichos permisos, por lo que dijo que el Municipio procede a otras instancias judiciales para que intervengan en el retiro de estas construcciones.comentó.Explicó que el Municipio no puede proceder a retirar estas antenas dado que no es de su jurisdicción, sin embargo sólo pueden contribuir a la suspensión de la obra.